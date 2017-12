(tekst: persbericht van Radio Caroline)

Roemruchte (voormalige) zeezender Radio Caroline keert vrijdag terug in de ether (en is ook in Nederland weer als vanouds te ontvangen)

Meer dan een halve eeuw geleden, in 1964, brak Radio Caroline het omroepmonopolie van de BBC, door vanaf een schip net buiten de Britse territoriale wateren de hele dag popprogramma’s op de radio uit te zenden. Popmuziek op de BBC zélf was destijds beperkt tot een uurtje per week. De zeezender was ook in Nederland en België goed te ontvangen, en bouwde meteen vanaf de start dan ook hier een grote schare luisteraars op.

In 1967 besloot de Britse regering het meewerken aan omroepuitzendingen buiten territoriale wateren strafbaar te stellen. Andere zeezenders, die in navolging van Caroline voor de Britse kust uitzonden, beëindigden daarop hun uitzendingen. Maar de Ierse eigenaar Ronan O’ Rahilly verkaste z’n hoofdkantoor naar Amsterdam en Caroline bleef wél in de lucht. Nederland had immers nog géén anti-zeezenderwet.

Toen die er in 1974 uiteindelijk wél kwam betekende dat het einde voor de Nederlandse zeezenders Radio Veronica en Radio Noordzee. Maar ook nu bleef Radio Caroline in de lucht. Het verlenen van medewerking aan zeezenders, het bevoorraden en het adverteren waren door alle aan de Noordzee omringende landen strafbaar gesteld, maar het zendschip zélf kon niet worden aangepakt zolang het buiten de territoriale wateren bleef liggen. Stookolie om de zware AM-zender draaiende te houden, water, voedsel, singles en elpees en DJ’s en overige bemanningsleden werden bij nacht en ontij vanuit kleine haventjes in Engeland, Frankrijk, België en Nederland naar het piratenschip op zee gesmokkeld.

In 1980 zonk het zendschip van Radio Caroline, de MV Mi-Amigo, tijdens een zware storm. Toen de opvarenden merkten dat het schip niet meer te redden was beëindigden ze de uitzendingen en sprongen over op een reddingsboot dat inmiddels langszij lag. Drie jaar later, in 1983, keerde Radio Caroline terug vanaf een het zendschip Ross Revenge. Een nieuwe periode brak aan waarbij opnieuw miljoenen luisteraars, waarvan velen wederom in Nederland en België, de weg naar Radio Caroline op de AM-radio wisten te vinden.

Radio Caroline wist het vanaf dit nieuwe schip als piratenstation uit te houden tot 1990. Inmiddels zonden er in Engeland tientallen legale commerciële radiozenders uit, en als gevolg van geldgebrek werden de uitzendingen vanaf zee gestaakt. De Ross Revenge lag daarna nog een jaar op zee totdat het schip in 1991 van het anker sloeg, op een zandbank strandde, weer werd losgetrokken en de haven van Dover werd binnengesleept.

Maar ook dit betekende niet het einde van Caroline. Het roemruchte radiostation bleef van zich laten horen via tijdelijke zendvergunningen op AM en FM, tijdelijke satellietuitzendingen, en via DAB en online. Ook het zendschip Ross Revenge bleef in handen van de Caroline-organisatie.

Onlangs verkreeg Radio Caroline, 53 jaar na de start in 1964, een officiële zendvergunning van de Britse overheid om permanent op de AM haar ‘albumformat’ te mogen laten horen. Radio Caroline mag gebruik maken van de voormalige AM-frequentie 648 khz van de BBC Worldservice die altijd bijzonder goed in Nederland te ontvangen was. Ook maakt Caroline gebruik van de voormalige zendmast van de BBC Worldservice. Bijgevolg is de voormalige zeezender ook in Nederland weer zeer goed beluisterbaar op autoradio’s en transistorradio’s waar de AM (nog) op zit.

Op dit moment worden er testuitzendingen gehouden op 648 khz; maar vanaf komende vrijdag wordt de nieuwe –ditmaal legale- AM-frequentie 648 khz door Radio Caroline officieel in gebruik genomen. Die hele dag komen de programma’s rechstreeks van het roemruchte zendschip Ross Revenge, dat tegenwoordig verankerd ligt in de rivier Blackwater vlakbij de Britse kust.

Van de vele duizenden reacties die Caroline de afgelopen dagen sinds de start van de testuitzendingen op 648 khz binnen heeft gekregen, is de helft afkomstig uit Nederland. Zelfs tegen de Duitse grens is de AM 648 khz van Radio Caroline op veel plaatsen nog goed beluisterbaar.

Radio Caroline voert al sinds de vroege jaren 70 een zogenoemde ‘albumformat’. Niet de singlehits maar albumtracks afkomstig van elpees die goed werden verkocht in de jaren 60, 70 en 80. Te denken valt aan Pink Floyd, Supertramp, Fleetwood Mac, Barclay James Harvest, en Heart, maar Caroline draait traditioneel ook –en nu nog steeds- werk van Nederlandse bands als Focus, Kayak en Earth & Fire. Als zodanig is Caroline een volwaardig alternatief voor de oldiesstations die Nederland telt. De muziek op Radio Caroline is wél populair en destijds goed verkocht, maar heeft de Top 4000 van Radio 10 doorgaans niet eens gehaald; laat staan de Top 2000 van Radio 2.

Vanaf aanstaande vrijdag is Radio Caroline dus weer als vanouds terug te ontvangen de AM, met feitelijk hetzelfde ontvangstgebied in Engeland, Nederland en België als dat Caroline ook als roemruchte zeezender had. Frequentie is 648 khz op de AM (middengolf).