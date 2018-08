(Tekst: HCL)

Het thema van de Leeuwarder Open Monumentendag zaterdag 8 september, van 10-17 uur, is Schoolgebouwen. Een thema waarmee iedereen ‘wel iets heeft’. Van strenge onderwijsgebouwen die ontzag inboezemden, tot open schoolgebouwen afgestemd op de beleving van de leerling. Schoolgebouwen zijn een spiegel van maatschappij en tijdgeest. Leeuwarden heeft veel prachtige voorbeelden, van vroeger tijden tot nu en van kleuterschool tot hbo-school. In welke bijzondere stijl was uw school eigenlijk gebouwd? Wie of wat zit er nu in? Leidt uw vroegere docent u rond? Komt het zaterdag zien!

Centraal Informatiepunt op zaterdag 8 september 10-17 uur en gratis routekaart: De Bres, Schoolstraat 4. Koop hier bij de stand van de historische vereniging Aed Levwerd het rijk geïllustreerde boek Leeuwarden maakt school. Schrijf u in als lid en ontvang 3x per jaar Leovardia, hèt magazine vol verhalen over Leeuwarden en haar rijke historie.

Centraal informatienummer: Historisch Centrum Leeuwarden (HCL), Groeneweg 1, 058-233 23 50. Hier ook gratis routekaart en doorlopend films en fototentoonstelling over Leeuwarder onderwijs en schoolgebouwen. Ook in het HCL is het fraaie boek Leeuwarden maakt school te koop.

De gratis routekaart kunt u nu al halen bij het Historisch Centrum, Groeneweg 1. U kunt die kaart met beschrijving van de gebouwen ook thuis downloaden op de sites aedlevwerd.nl, historischcentrumleeuwarden.nl en openmonumentendag.nl. Kijk voor info ook op de facebookpagina Openmonumentendag Leeuwarden.

Zondagse Architectuurtour

Alleen op zondag 9 september Architectuur Tour! Fietstocht met gidsen langs woningbouwplannen en woonarchitectuur van de laatste 25 jaar in Leeuwarden. Onderweg neemt u natuurlijk een kijkje in enkele panden. Duur: ca. 3,5 uur. Start: 13.30 uur bij HCL, Groeneweg 1. Opgave vooraf verplicht. Via historischcentrum@leeuwarden.nl of 058-2332350. Kosten: € 3,50 p.p.

Hier de lijst van scholen die op 8 september tussen 10.00 en 17.00 uur voor u open gaan. Soms is een deel van de school te bekijken. In elke school ligt een uitgebreide beschrijving van het gebouw.

De Bres – Schoolstraat 4. Centraal informatiepunt OMD Sint Anthonyschool – Sint Anthonystraat 6 Prinsentuinschool (= HCL) – Groeneweg 1 Stedelijk Gymnasium – Noorderweg 1 Gemeente hbs nu Popacademie – Achter de Hoven 23 Vijverschool – Oostersingel 70 Buitenschool – J.H. Knoopstraat 2 Maria Louiseschool/Koningin Wilhelminaschool – Transvaalstraat 75 Sint Thomasschool – Averkampstraat 10 Marije’s Kleuterhof – Bachstraat 61 M.T.S. – Molenstraat 6 Vosseburcht – Coornhertstraat 8 Bakkersvakschool – Ruusbroeckstraat 36 Beyers Naudé Gymnasium – Gymnasiumstraat 36 Christelijke LTS – Cornelis Trooststraat 48

Extra open monumenten in Leeuwarden:

Weeshuisschooltje, klaslokaal voormalig Nieuwe Stadsweeshuis en Voogdenkamer, Schoenmakersperk 2. Ingang: even via Levissonstraat omlopen naar vroegere hoofdingang: de historische Weeshuispoort. Haniahof (tussen Haniasteeg en Ype Brouwersteeg), Leeuwarden; Grafisch Atelier, kunstenaars open ateliers en expositie. Rabobank (voorheen Friesland Bankgebouw) Koepel, bankkluizen en loketten, Beursplein 1; open tussen 9.30 en 14.00 uur. Huis van Eysinga (1779) , Koningsstraat 25; open tussen 10.00 en 17.00 uur. Vrijmetselaarsloge, Bij de Put 15

Activiteiten buiten de stad

De gemeente Leeuwarden is groter gegroeid en daarom zijn er ook allerlei activiteiten in dorpen rond de stad: