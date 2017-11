(tekst: ingezonden)

Goedemiddag,

Donderdagavond 30 november van 19.00 – 21.00 uur is Yvette van Boven te gast in onze winkel in Leeuwarden naar aanleiding van het verschijnen van twee nieuwe boeken: Home Sweet Home en Home Sweet Home Xmas. Ontmoet Yvette van Boven, stel haar je culinaire vragen en geniet van de hapjes en drankjes naar recept van Yvette. Als bijlage is het persbericht met meer informatie toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Saskia Scholtens

Van der Velde BoekenNieuwestad 57-59

8911 CJ Leeuwarden