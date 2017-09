‘Ik ben wel even boos en verdrietig geweest, maar dat ben ik nu wel weer voorbij.’ Wyb Feddema was verbaasd toen hij vorige week hoorde dat Gemeentebelangen Leeuwarden verjonging op de lijst wilde en hij daarop niet paste. Feddema had dit liever in mei gehoord toen hij werd uitgenodigd om zich als kandidaat aan te melden. Het zou de tweede periode voor hem als gemeenteraadslid voor Gemeentebelangen zijn geweest. Eerder was Feddema twintig jaar raadslid voor de VVD in Leeuwarden.

‘Ik vind het raadswerk zulk mooi werk en had graag nog vier jaar mee willen gaan om me te bewijzen na een hele beroerde periode.’ Feddema werd onlangs vrijgesproken na de forse aanklacht dood door schuld van het Openbaar Ministerie in de zaak van de Keldersbrand. ‘De teleurstelling dat ik niet op de lijst kom valt in het niet bij wat we de afgelopen tijd hebben meegemaakt.’ Jammer, zegt Feddema over de gang van zaken. Ook een lagere plek op de lijst werd hem niet gegund. ‘Daar zou ik ook tevreden mee zijn geweest. Het is zuur. Het is jammer dat het zo loopt.’

Feddema wil zich blijven inzetten voor de gemeente Leeuwarden. ‘Misschien in een ombudsmanfunctie. Mogelijk binnen de gelederen van Gemeentebelangen. We hebben geen ruzie.’ Geen aansluiting bij een nieuwe partij? ‘Je brengt me op een idee. Misschien is er nog een partij die gebruik wil maken van mijn diensten.’