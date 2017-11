(tekst: ingezonden FNP)

Wordt Big Society de nek omgedraaid in Leeuwarden?

Sinds 2012 loopt in een tweetal “achterstandswijken” van Leeuwarden een proef met een alternatieve aanpak van de problemen. Op voorspraak van een motie, die door een meerderheid van de gemeenteraad is aangenomen, kwam geld beschikbaar alsmede ondersteuning vanuit de ambtelijke dienst. De gedachte achter dit project was om nieuwe wegen te vinden om specifieke problematiek in de wijken Wielepôlle en Schepenbuurt anders op te gaan lossen. Wat onder andere in deze wijken speelt is structurele werkloosheid, armoede, laaggeschooldheid en criminaliteit.

De gedachte van Big Society is dat problemen beter te signaleren en op te lossen zijn door de bewoners zelf! Daarvoor moeten die mensen dan echter wel de middelen en het mandaat krijgen. Juist hier wringt hem de schoen. In feite wordt hier een positie aangetast die lang in handen was van welzijns- en zorgorganisaties. We zien nu in de Leeuwarder raad een soort van “terugtrekkende beweging” terwijl het project nog loopt en er in feite een veel langere periode nodig is om de resultaten te wegen.

Mijns inziens hoort centraal te staan de vraag: voor wie doen we het? En: hoe effectief is de traditionele methode tot nog toe geweest? Er valt nogal wat af te dingen op die gebruikelijke manier van werken. Die methode is weliswaar zeer professioneel, maar heeft het risico in zich van een steeds groter wordende afhankelijkheid van de doelgroep. Cliënten en wijken worden te weinig gestimuleerd om zichzelf te ontwikkelen Juist de verschillende Big Society-projecten bieden hier soelaas.

In 2014 kregen beide wijken toestemming voor een experiment met een buurtteam waarin wijkbewoners de kans kregen om een volwaardige rol te spelen in de maatschappelijke ondersteuning. De doelstelling was om wijkbewoners door de ontwikkeling van een zelfsturende organisatie in staat te stellen om individuele problemen in de wijk aan te pakken. Vrijwilligers volgden opleidingen en stages in de zorg, deden ervaring op en bouwden zo een “bedrijfskapitaal” op.

Wijkbewoners organiseerden zelf tal van activiteiten. Nieuwe vrijwilligers, die hiervoor jarenlang alleen maar thuis zaten, zijn nu actief en gaan naar school. Er waait een nieuwe wind in beide wijken.

Bewoners willen niet alleen meedoen, maar vooral ook zeggenschap over beleid en budgetten.

Van 2014 t/m 2016 haalden 13 wijkbewoners een MBO-diploma, negen huishoudens konden dankzij de Big Society-projecten uit de uitkering. Een groot deel van hen (7 personen) ging eerst betaald aan de slag binnen één van de projecten en stroomde daarna moeiteloos door naar een reguliere baan

De laagdrempelige en persoonlijke aanpak van Big Society sluit naadloos aan op de manier waarop mijn partij, de FNP, tegen de maatschappij aankijkt. Wij zijn er voorstander van om de samenleving van onder op te organiseren. Wij willen de mensen die het aangaat zoveel mogelijk en intensief betrekken bij (politieke) vraagstukken. De mening van onze Leeuwarder burgers is daarbij onze leiddraad! Voor ons is dit hét model om het totale spectrum aan thema’s binnen onze gemeente te organiseren.

Daarbij kunnen veel meer (gemeentelijke) taken aan de wijken, dorpen en buurten worden overgelaten. Hiervoor is dan wel een democratisch tot stand gekomen locale structuur nodig. In concreto: de besturen van wijkpanels, wijkverenigingen en plaatselijke belangen moeten door de inwoners zelf worden gekozen. Dat betekent een aanpassing van de huidige situatie richting een vorm van zelfbestuur.

Bewoners en -organisaties kunnen veel meer zelf doen. Afhankelijk van de animo en behoefte kan per dorp, wijk of buurt een ander concept worden gekozen. De FNP staat voor een oplossing “op maat”. Differentiatie in plaats van “one size fits all”. Binnen deze uitgangspunten is het ook zeker mogelijk te kiezen voor een groeimodel. Buurtorganisaties die nu nog te weinig (bestuurs)kracht hebben kunnen stapsgewijs doorgroeien in een eigen tempo. Wij streven naar “mienskipsvorming” voorzover dit nog niet stand gekomen is. Ik noem dit ook wel Buertkrêft/Buurtkracht.

Big Society is een goed uitgangspunt voor hoe specifieke problemen in wijken kunnen worden aangepakt. Het biedt oplossingen die aangedragen worden door eigen mensen. De FNP in de gemeente Leeuwarden is dan ook groot voorstander van continuering van Big Society en soortgelijke projecten. Wij streven naar uitbreiding in andere wijken waar dit van toepassing is.

Daarom moet Big Society doorgaan!

Big Society is het door de Britse Conservatieve Partij, onder leiding van David Cameron, ontwikkelde concept voor een participatiesamenleving waarin de rijksoverheid, langzaam maar zeker, steeds meer bevoegdheden zou overdragen aan burgers. Filosoof Phillip Blond is een van de grondleggers ervan.

Auke Kleefstra

Kandidaat-raadslid FNP-Ljouwert