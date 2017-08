Ook deze zomer publiceren we enkele artikelen die eerder op deze site verschenen.

Woensdag was de dag die je wist dat zou komen. In de Huis aan Huis roept waarnemend directeur Hans van der Veen van de Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân (SBMF) vrijwilligers op om zich te melden. De vrijwilligers zullen worden ingezet in de nieuwe bibliotheek in de Blokhuispoort.

Om de verhuizing van de bibliotheek van de prachtige lokatie in de Beurs naar de Blokhuispoort heeft niemand gevraagd. Het plan kwam er omdat er loop moest komen naar de Blokhuispoort. De bibliotheek is ondergeschikt gemaakt aan het opstoten van de Blokhuispoort in de vaart der volkeren (met achterliggend idee: Culturele Hoofdstad). Met valse argumenten is het plan voor de verhuizing onderbouwd. Er zijn zelfs wethouders die beweren dat de bibliotheek de komende tijd gratis en voor niks in de voormalige gevangenis is gehuisvest. Mooier kun je het niet krijgen!

Wethouder Soerd Feitsma (PvdA, financiën en cultuur) is de grote motor achter de verhuizing van de bibliotheek naar de Blokhuispoort. Hij is ook medeverantwoordelijk voor de sluiting van filialen van de Stichting Bibliotheken Midden-Fryslân. De vrij nieuwe bibliotheek in de Leeuwarder wijk Bilgaard, destijds met veel integratiebombarie geopend (een bindend element voor de diverse culturen in de wijk), functioneerde naar volle tevredenheid, maar moest de deuren begin dit jaar wegens door de gemeente opgelegde bezuinigingen sluiten. Feitsma verdedigt de sluiting door erop te wijzen dat hij in ruil ‘contactpunten’ in scholen en verzorgingstehuizen opent om ‘de boeken dichterbij de mensen te brengen.’ Een groter kulverhaal is nauwelijks denkbaar. Een medewerker van de bibliotheek vertelde mij onlangs wat die ‘contactpunten’ precies zijn. Het blijken enkele boekenkasten te zijn waarin de meest populaire boeken staan. ‘Even snuffelen door de bibliotheek, wat nu juist zo aardig is, is er niet meer bij.’ Waar de medewerker ook zijn bezorgdheid over uitsprak was zijn eigen baan. Hoe het komt, wist hij nog niet, maar de vrijwilliger rukt op.

In de Huis aan Huis kan Hans van der Veen het mooi vertellen. De vaste medewerker wordt straks ontlast door de vrijwilliger. En door zijn inzet kan de bibliotheek langer openblijven. Als Sjoerd Feitsma echt wil dat de bibliotheek langer openblijft en dat de dienstverlening op orde wordt gehouden, dan moet hij rap zijn beurs trekken. In Leeuwarden is de bibliotheek het zoveelste voorbeeld van echte banen die worden ingenomen door vrijwilligers. Schouwburg De Harmonie, het Fries Museum en ook het Historisch Centrum draaien grotendeels op vrijwilligers. Bij het Historisch Centrum zijn die goed voor 17 echte banen. Bij de andere instellingen voor nog meer banen. Feitsma zorgt voor een ongewenste tweedeling tussen betaald en onbetaald werk die vanuit zijn partij met de mond wordt bestreden.

Wil Feitsma het debacle van de landelijke verkiezingen in november bij de lokale in Leeuwarden nog enigszins keren, dan zal hij vaart moeten maken om met zijn collega Henk Deinum werk te maken van werk. Hoe luidde het verkiezingsprogramma van PvdA Leeuwarden ook alweer? Was het niet Werk, Werk Werk? En had Deinum niet een mooie folder op zijn bureau liggen die hem hier dagelijks aan moest herinneren? Ik zie het nog liggen op zijn bureau: Henk Werkt!

Zolang Feitsma en Deinum niet in staat zijn in te grijpen op beleidsterreinen waarover zij macht uitoefenen zou ik zeggen: word geen vrijwilliger bij de bibliotheek!

Andries Veldman

