Bijna alle woningcorporaties hebben te maken met overlast van mensen met verward gedrag. Negen van de 10 corporaties vraagt om hulp, maar vindt geen gehoor bij de ggz. Dat blijkt uit monitor van Aedes, vereniging van woningcorporaties

Woningcorporaties krijgen vaak als eerste te maken met de problemen van verwarde mensen die zelfstandig wonen. De corporaties hebben onvoldoende mogelijkheden om op tijd in te grijpen. Er moet betere afstemming zijn met hulpverleners en de gemeente moet de regie nemen, vindt Aedes, de vereniging van woningcorporaties.

Corporatiemonitor

Uit de “Corporatiemonitor Personen met verward gedrag” blijkt dat woningcorporaties vinden dat ze onvoldoende mogelijkheden hebben om vroegtijdig in te grijpen.

Huurders met verward gedrag moet je met de harde en de zachte hand helpen. Dat is het belangrijkste dat Mike Verbiesen, sociaal beheerder bij woningcorporatie Woonbron heeft geleerd van een project waar hij met iemand van GGZ-instelling Antes langs de deuren ging. Het was leerzaam en de belangrijkste winst is voor hem dat hij nu bij het sociale wijkteam terecht kan.

Verbiesen legde van november 2016 tot april 2017 veel huisbezoeken af samen met een verpleegkundige (Ambulante toeleiding GGZ) van Antes. Het idee was op bestuursniveau ontstaan, omdat er steeds meer problemen waren met huurders met verward gedrag. Verbiesen: ‘Je kunt vaak aan de huizen en tuinen al zien dat het niet goed met iemand gaat. Ik kwam bijvoorbeeld bij iemand die al zeven jaar geen water en licht had. Als ik dat voorheen meldde bij het wijkteam, gebeurde er niet veel.

Als ik niet binnen mocht en alleen met de huurder kon praten door de brievenbus, dan belde ik mijn contactpersoon bij Antes om samen op huisbezoek te gaan. Antes ging dan aan de slag om die persoon te kneden om zorg aan te nemen en ik ging met de woning bezig.’

Niet te lief

‘Zeker in een wijk als Rotterdam-West werkt het niet om te lief te zijn. Je moet ook dreigen met het huurrecht als mensen hun huurovereenkomst niet nakomen’, zegt Verbiesen. Antes betaalde uit eigen zak 250.000 euro om tijdens het project mensen vrij te maken voor de huisbezoeken met Woonbron. ‘De vraag wie dat gaat betalen speelde daardoor totaal niet. De mensen van Antes konden zonder kosten in hun hoofd handelen en dat hielp enorm.’ Tijdens het project zijn meer dan 60 mensen naar de geestelijke gezondheidszorg verwezen.

Toch zou hij het andere woningcorporaties niet aanraden om met iemand van een GGZ-instelling op pad te gaan. ‘De hoeveelheid ellende die ik heb gezien is me niet in de koude kleren gaan zitten. Dat is mijn werk niet en is echt een heel ander verhaal.’ Het project was voor de sociale wijkteams reden om het belang van de openbare gezondheidszorg (OGGZ) in te zien. Zij komen nu eerder in actie.

Omwonenden

‘Bemoeizorg is nog steeds hard nodig maar door verandering in wet- en regelgeving in 2015 verdwenen. Op eigen kracht redden bewoners het niet, daar is bemoeienis nodig. Er zijn echt veel mensen die thuis zitten met problemen en zonder dagbesteding. Wij hebben daar herrie over gemaakt’, zegt de sociaal beheerder. Nu belt hij in zo’n geval het sociale wijkteam en volgt er actie.

Vorige week heeft de sociaal beheerder nog vier gevallen doorverwezen. Daarnaast blijft het nodig dat de woningcorporatie zijn taak uitvoert en zorgt dat de huurder zijn contract nakomt. ‘Als je dat niet doet, ben je geen goede verhuurder, ook niet voor de omwonenden’, besluit Verbiesen.