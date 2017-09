(Tekst: OLON)

Op zaterdag 9 september heeft de jury van de Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) op het Media Park in Hilversum de winnaars bekend gemaakt van De Lokale Omroep Awards 2017.

Winnaars De Lokale Omroep Awards 2017:

Audio: TV Enschede FM: Wildgroei

Video: OOG TV (Groningen): Stand van Stad

Innovatie: WOS Media (Midden Delfland, Westland, Maassluis): Week van het Werk

Nieuws: OPEN Rotterdam: Stem uit de Wijk

Presentatietalent: TV Enschede FM: Niels Veurink

De Lokale Omroep van het Jaar: REGIO8 (Montferland, Oude IJsselstreek, Doetinchem)

De Lokale Omroep van het Jaar: OPEN Rotterdam

De Lokale Omroep Awards zijn de prijzen voor de beste publieke lokale omroepproducties. De Lokale Omroep Awards 2017 zijn onderdeel van de Week van de Lokale Omroep (van 6 tot en met 13 september).

Quote uit het Algemeen juryrapport

De lokale nieuwsvoorziening staat onder druk. Dit terwijl er steeds meer taken naar de gemeentes zijn gegaan die de levenssfeer van inwoners rechtstreeks raken. De controlerende rol van de lokale omroep wordt daarom alleen maar belangrijker.

Er zijn veel ontwikkelingen te zien op het gebied van lokale journalistiek. Naast de streekvorming zien we dat omroepen ook steeds vaker inzoomen op hyperlokale verhalen. Het laat zien dat omroepen midden in de samenleving staan. De jury is blij met deze ontwikkeling, want op deze manier kunnen omroepen originele verhalen vertellen, staan ze echt dichtbij mensen en weten ze zich te onderscheiden.

De lokale verbondenheid komt steeds duidelijker naar voren bij de inzendingen. Steeds meer omroepen werken samen en vormen streekomroepen. En ook regionale omroepen weten lokale omroepen steeds meer te vinden als een volwaardige samenwerkingspartner.

De Lokale Omroep van het Jaar

REGIO8

De jury is erg gecharmeerd en onder de indruk van de bevlogenheid van deze groep jonge mensen die weten waar ze mee bezig zijn. Ze hebben het afgelopen jaar enorme stappen gemaakt en dat is duidelijk merkbaar. REGIO8 is de omroep van en voor de Achterhoek. De samenwerking met Omroep Gelderland is een uitstekend voorbeeld van goede regionale samenwerking op journalistiek gebied. Hier is sprake van een win-win situatie voor de mediaconsument in de regio. REGIO8 levert een essentiële bijdrage aan de informatie- en nieuwsvoorziening.

OPEN Rotterdam

De jury is nog steeds onder de indruk van wat OPEN Rotterdam doet. OPEN Rotterdam pakt het compleet anders aan dan de andere lokale omroepen in Nederland, dit heeft ook te maken met de media omgeving in Rotterdam. De jury blijft onder de indruk van hun innovatie door/met mobiele journalistiek en de burgerjournalisten die zij opleiden in de wijk. Ook worden de kijkers op een goede manier betrokken bij de programma’s.

Jury

De jury van De Lokale Omroep Awards 2017 bestaat uit:

Juryvoorzitter: Toine van Peperstraten (presentator FOX tv, SBS6)

Onderdeel Programma’s: Bart Jan Cune (hoofdredacteur Nieuws Talpa Radio) Astrid de Jong (radiopresentator), Timo Kamst (opleidingscoördinator NPO Campus), Klaas van Kruistum (presentator KRO-NCRV) en Amber Brantsen (NOS Journaal).

Onderdeel De Lokale Omroep van het Jaar: Jurre Bosman (directeur NPO Radio), Mezen Dannawi (NPO, Strategie en Beleid), Sieb Kroeske (docent Radiomanagement Hogeschool InHolland), Noël Lebens (wethouder Sittard-Geleen, ambassadeur lokale omroep namens VNG), Frits Lintmeijer (Adviseur strategie, organisatie, communicatie, politiek), Alexander Pleijter (onderzoeker journalistieke innovatie en docent online journalistiek Universiteit Leiden) en Annelies van Santen (OOG, de Lokale Omroep van het Jaar 2016).

De Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) is initiatiefnemer van de Lokale Omroep Awards. Met het uitreiken van deze prijzen wil de OLON de hoge kwaliteit van lokale omroepprogramma’s verder bevorderen en de lokale omroepsector beter profileren. De OLON behartigt de belangen van 262 publieke lokale omroepen in Nederland.