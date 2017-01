Winkelcentrum Zaailand is nog nooit zo leeg geweest. Winkelcentrum Zaailand in het hart van de stad, na de uitbreiding in 2011 vergroot naar 9100 vierkante meter, is met het vertrek van de Candyshop en de kaaswinkel weer iets leger geworden.

In het winkelcentrum staat de noordelijke wand op de begane grond op één winkel na leeg. Op de bovenste etage staan er meer winkels leeg dan er gevuld zijn. En met het vertrek van de snoepwinkel en de kaaswinkel is het ook opnieuw leger geworden in de kelder van het gebouw. Het gebouw is eigendom van Syntrus Achmea.

Volgens ondernemers in het gebouw heeft het winkelcentrum klappen gekregen van het verdwijnen van de fietsenstalling in de kelder en de loopbrug die de verbinding vormde met het voormalige warenhuis V&D. Ook het aantal vierkante meters verkoopruimte in Leeuwarden is al jaren aan de hoge kant. Webontwikkelingen zorgden eveneens voor tegenslag bij de verhuur van winkelruimtes.

De Candyshop en de kaaswinkel zijn verhuisd naar het Lombardplein hoek Ruiterskwartier.