Ondanks een gemeentelijk ‘nee’ denkt projectontwikkelaar Gideon Kwint dat een supermarkt op De Centrale in Leeuwarden tot de mogelijkheden behoort. ‘Het is eigenlijk het verhaal van Aldi. Maar ook ik vind dat het redelijk zou zijn om op De Centrale een supermarkt mogelijk te maken. Volgens ons past dat ook in het oude detailhandelsbeleid.’

Tot nu toe wenst het college van b. en w. niet toe te geven aan de wens van Aldi en de projectontwikkelaar. Gideon Kwint is al geruime tijd op lobbytoer om de geesten rijp te maken voor de komst van een supermarkt naar zijn Centrale. Daarbij wijst hij op het gewijzigde beleid met betrekking tot de commerciële invulling van het te bouwen Cambuurstadion op het WTC-terrein. ‘Wij zijn altijd in gesprek met allerlei partijen. We vragen om een gelijk speelveld.’ En Kwint voegt er aan toe: ‘Wij zijn ook sponsor van Leeuwarden Culturele Hoofdstad. We sponsoren Circus Adje.’

Kwint hoopt in de zomer van start te kunnen gaan met de nieuwe uitbreiding van De Centrale (met of zonder supermarkt). ‘Negentig procent van de nieuwe vloeroppervlakte is verhuurd. Namen kan ik nog niet noemen. Op de daken van Leen Bakker worden zonnepanelen aangelegd met een vermogen om 350 woningen te voorzien van energie. Ja, daarvoor hebben we voor een deel subsidie ontvangen.’

