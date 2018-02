(tekst: persbericht)

Wildmiddag in het Kookatelier, reegeitje uitbenen, bereiden, en opeten!

Binnenkort staat er weer een WILDE ZONDAGMIDDAG op het programma. Op deze middag zullen we een bij het Leeuwarder Bos geschoten reegeit in de haken hangen en uitbenen. We gaan de verschillende delen van het ree verschillende bereidingswijzen geven en vervolgens serveren. Je mag daarbij helpen, maar enkel kijken en meeëten is natuurlijk ook prima.

De jager is aanwezig en geeft zijn visie op het belang van de jacht rond o.a. het Leeuwarder Bos

Omdat we niet weten wanneer de reegeit geschoten gaat worden kunnen we geen datum plannen. Zeker is wel dat het een zondagmiddag vóór 15 maart zal zijn, daarna is de jacht gesloten. Je kunt je (uitsluitend) via e-mail opgeven, je telefoonnummer vermelden en zodra er een ree geschoten is plannen we de zondag erna de wildmiddag. We bellen in volgorde van opgave, er kunnen 15 personen aanschuiven.

De wildmiddag start om 15.30 uur, kost 35 euro per persoon, exclusief consumpties. We verwachten rond 20.30 uur af te ronden. Opgeven via kookatelier@dekleynesintjacob.nl

Kijk voor foto’s op onze facebookpagina, https://www.facebook.com/dekleynesintjacob.nl/

Met vriendelijke groet,

Marijke van Essen