‘De zaterdag van de opening van Culturele Hoofdstad was de alle slechtste zaterdag van het jaar. Onze winkel was gewoon onbereikbaar.’ De Spaanse wijnwinkel el Gusto op de Nieuwestad sluit op 10 maart de deur. Eigenaar Eric Spiekhout vindt het wel mooi geweest. Hij ergert zich al geruime tijd aan hoe de gemeente Leeuwarden met ondernemers omgaat. ‘Als ik bel en ze zien wie er aan de lijn hangt, dan nemen ze de telefoon gewoon niet meer op. Bel ik daarna mobiel dan heb ik contact.’

Het verhaal van Spiekhout komt overeen met het verhaal waarmee buurman Auke Rauwerda eind vorig jaar de krant haalde. Rauwerda sloot de deur mede om de onbereikbaarheid van de historische winkel. Bedrijven konden door de vele festivals op het Oldehoofsterkerkhof niet of nauwelijks laden en lossen. Bovendien waren de ambtenaren van Handhaving steeds minder inschikkelijk om de bouwvakkers hun werk te laten verrichten. Na meer dan honderd jaar weg Rauwerda.

Eric Spiekhout heeft in de afgelopen jaren dezelfde ervaring opgedaan. Met festivals heeft hij geen probleem, wel met de houding van de gemeente Leeuwarden waar het gaat om dienstverlening. ‘De gemeente permitteert zich van alles als het om de eigen activiteiten van de gemeente gaat. Voor het gemeentekantoor aan de kant van de Nieuwestad zijn stratenmakers en hoveniers maanden bezig geweest met het voorterrein in te richten. Dat betekende soms wel vijftien busjes die her en der geparkeerd stonden en hier het ondernemen bemoeilijkten. Wat je er ook van zei: op veel begrip kon ik niet rekenen.’ Overleg mocht niet baten. ‘Ik heb mails gestuurd maar zit nog altijd op antwoord te wachten.’ Meerdere ondernemers hebben aan de bel getrokken zonder succes. ‘Het is een grote ergernis. We hebben in tien jaar een mooi bedrijf opgebouwd. Online hebben we een prachtige wijnzaak. Alles wat goed is voor de stad is niet meteen goed voor de ondernemers. Met het verkleinen van het Oldehoofsterkerkhof wordt bij festivals nu de Groeneweg afgesloten. Onze omzet is hierdoor met veertig procent afgenomen.’

Ook over de proef waarbij alcohol mocht worden geschonken in een aantal Leeuwarder bedrijven is Spiekhout slecht te spreken. ‘Ik kreeg meteen een brief van de burgemeester dat er niet meer dan twee glazen per persoon mocht worden geschonken. Dat was zo’n paternalistische brief.’

Volgens Spiekhout wordt een succesvolle onderneming zoals hij die heeft gedwongen om op te houden. ‘Wij vertrekken naar Antwerpen. Aan de Sudermanstraat 22 hebben we een prachtig pand gevonden. In Ossendrecht hebben we een loods ingericht waar 100.000 flessen wijn liggen opgeslagen.’