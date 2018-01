(tekst: persbericht)

FNV: zorgmedewerkers Leeuwarden maken vuist voor een betere cao in 2018

Wijkzorg- en verpleeghuismedewerkers van de Kwadrantgroep zijn zaterdag 13 januari in Leeuwarden samen op de foto gegaan om het nieuwe jaar af te trappen en in te zetten op een goede cao in 2018. Zo willen zij hun werkgever en werkgeversorganisatie Actiz laten weten dat zij gezamenlijk opkomen voor een betere cao met meer collega’s, tijd en waardering.

Meer waardering

Zorgmedewerkster Hannie: ’We lopen allemaal aan tegen onvoldoende waardering voor het harde werk dat we doen als het gaat om salaris, reiskosten en werkdruk. We willen daarom het nieuwe jaar beginnen door te laten zien dat we een vuist maken voor betere zorg. Want in 2018 moet het écht beter. Alleen als de arbeidsvoorwaarden in de sector verbeteren, krijgen we voldoende personeel erbij om al het werk te doen. We willen meer collega’s, meer tijd om ons werk goed te doen en meer waardering.’

Binnen de Kwadrantgroep Friesland is al een aantal goede afspraken gemaakt voor de verbetering van de werkomstandigheden. FNV-bestuurder Maureen van der Pligt: ‘Onze leden zijn blij dat de Kwadrantgroep zich al hard maakt voor betere werkomstandigheden. Maar nu willen ze werkgeversorganisatie Actiz laten weten dat deze verbeteringen ook zwart op wit in de cao moeten komen. Zodat we allemaal meer collega’s en meer waardering krijgen in 2018.’