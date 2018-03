(tekst: wijkpanel Binnenstad)

Bijeenkomst brandveiligheid

Op woensdag 21 maart 2018 organiseert het wijkpanel in samenwerking met brandweer Fryslân een bijeenkomst over brandveiligheid. U bent om 19.30 uur van harte welkom in theater De Bres (Schoolstraat 4, Leeuwarden).

‘Een woningbrand overkomt mij niet’ Dat denkt u misschien… Toch krijgt de brandweer jaarlijks duizenden meldingen van brand in een woning. Soms is er alleen materiële schade. Helaas vallen ieder jaar ook honderden gewonden en tientallen dodelijke slachtoffers. Door middel van voorlichting wil de brandweer mensen bewust maken van de gevaren van brand, hoe brand te voorkomen en hoe te handelen wanneer er onverhoopt toch brand uitbreekt. Hiervoor organiseert de brandweer interactieve bijeenkomsten over brandveiligheid/brandpreventie. Wees welkom op woensdag 21 maart om hierbij aanwezig te zijn!

