(tekst: provincie Friesland)

Wijkcentrum voor Bloemenbuurt en Oldegalileën Leeuwarden

Het wijkcentrum in de Bloemenbuurt/Oldegalileën in Leeuwarden wordt nieuw leven ingeblazen. Door de verbouwing ontstaat er een ruime ontmoetingsplek, waar allerlei activiteiten kunnen plaatsvinden. Vanuit het Iepen Mienskipsfûns (IMF) draagt de provincie € 30.535,- bij. Het project kost ruim € 250.000,-. Het wijkcentrum is één van de 19 projecten in Noardwest Fryslân die subsidie krijgt uit het IMF. De projecten samen zorgen voor een investering van bijna € 1,6 miljoen in de leefbaarheid van de regio.

De gemeente heeft het pand aan Stichting Cultureel Centrum Mahatma Ghandi verkocht. Voorwaarde was dat het gebouw ten minste voor 50% gebruikt wordt door wijkbewoners. De stichting trekt daarom samen op met het Wijkinitiatief Bloemenbuurt/Oldegalileën. De grote zaal wordt geschikt gemaakt voor ongeveer 200 mensen. Boven komt een ruimte voor meditatie en kleinschalige activiteiten. Er komen aparte ruimten voor vergaderingen en spreekuren. Verder wordt de geluids- en warmte isolatie verbeterd.

Culturele activiteiten

In de wijken rondom het wijkcentrum is de Hindoestaanse en Surinaamse gemeenschap goed vertegenwoordigd. Veel van de georganiseerde activiteiten richten zich dan ook op deze culturen. Maar ook op vraagstukken waar de verschillende gemeenschappen in deze wijken mee te maken krijgen.

Nieuwe aanvragen

In 2018 kunnen initiatiefrijke Friezen weer op drie momenten subsidie aanvragen uit het IMF. Voorwaarde is een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk, dorp of stad. De eerstvolgende subsidieronde is van 15 januari tot en met 9 februari 2018. Kijk voor meer informatie over het IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf