ik zie dat u aandacht heeft besteed aan Zonnepark Zwette 1 (VrijBaan).

Wij zijn allemaal voor duurzame energie maar willen dat niet op elke plek tegen elke prijs. Dus niet op vruchtbare landbouwgrond en niet op een visitekaartje van Leeuwarden en we vinden dat de gemeente de eigengemaakte regels van draagvlak en participatie na moet komen. Want wat betekent dat eigenlijk????? Dit proces is belangrijk voor Leeuwarden omdat meer Leeuwarders hier mee te maken gaan krijgen. Zie ook www.ruimtelijkeplannen.nl bestemmingsplan Leeuwarden partiële herziening Plan voor de zon. Er zijn dus nog veel meer gebieden aangewezen in de gemeente Leeuwarden waar een zonnepark mag komen. Daarom zouden we het fijn vinden als u ook aandacht besteedt aan de gang van zaken bij Zonnepark Zwette 2. En Zwette 2 staat dus helemaal los van Zwette 1.

Zeg nee tegen Zonnepark Zwette nr2!

Er is géén draagvlak bij omwonenden voor Zonnepanelenpark de Zwette aan afslag Noord. Dat is de strekking van de petitie, die maandagmiddag door omwonenden van Leeuwarden afslag Noord om 13 uur is aangeboden aan wethouder dhr. Nicolai.

Wat is er gebeurd? Er is in het kader van het door de Gemeente Leeuwarden opgestelde ‘Plan voor de zon’ een omgevingsvergunning verleend aan initiatiefnemer GroenLeven voor een nieuw Zonnepark ‘de Zwette’ aan afslag Noord. Deze naamgeving zorgt overigens voor enige verwarring, omdat een ander Zonnepanelenpark van VrijBaan ook ‘de Zwette’ heet. In het collegebesluit staat vermeld dat aan de voorwaarde van aangetoond draagvlak/ participatie van omwonenden voldaan is. Echter dit is niet het geval want er blijkt géén draagvlak bij de omwonenden en andere betrokkenen (zie de petitie via vrij-land.nl), tevens is er geen sprake van participatie in het Zonnepark. Mede hierom vinden de omwonenden dat de initiatiefnemer zich niet aan de door de Gemeente Leeuwarden gestelde voorwaarden heeft gehouden en moet de omgevingsvergunning worden ingetrokken.

Onderschrijvers van de petitie vinden dat de daken eerst moeten worden volgelegd en goed gekeken moet worden naar alternatieven, zoals de vliegbasis. Auke Kleefstra (FNP), vindt dat de entrée van Leeuwarden via Afslag Noord het huidige landelijke karakter moet behouden, mede omdat er ook aan de Noordkant van de afslag al een ander groot zonnepark (‘Westeinde’) zal komen. Daarnaast is het de vraag waarom er vruchtbare landbouwgrond op een prachtig stukje van Leeuwarden wordt gebruikt voor zonnepanelen, terwijl het het niet duidelijk is of de negatieve effecten van een dergelijk project in verhouding zijn tot de beoogde duurzaamheidseffecten.

De omwonenden roepen het college op het bezwaar serieus te nemen, en haar eigen regels na komen. En dat geldt niet alleen voor dit initiatief, maar ook voor toekomstige initiatieven om Leeuwarden duurzamer te maken. Immers, een betrouwbare Gemeenteraad en B&W, dat is waar Leeuwarden op de lange termijn het meeste voordeel bij heeft.