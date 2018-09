Wordt het toch nog gezellig in de provinciale staten: Wieke Wiersma uit Leeuwarden (buurvrouw van de Leeuwarder CDA-wethouder Friso Douwstra) staat op een verkiesbare plek als kandidaat-statenlid voor het CDA. Het was een tijdje stil rond de oud-columniste van weblog Suksawat (lees hier haar columns), maar ze is (bijna) helemaal terug. Wat Wieke Wiersma’s speerpunten zullen zijn is niet helemaal duidelijk en of ze vrijuit kan spreken is nog minder duidelijk. Friesland kan de borst natmaken.

Ook Rendert Algra, de Heintje Davids (voor de jongste lezers klik op de link) van de Friese politiek, heeft weer een verkiesbaar plekje gevonden op de lijst. Dat betekent ook opskuor in de staten. Of lijsttrekker Sander de Rouwe alle kikkers in de kroade zal kunnen houden? Wij wachten met spanning af. De lijst moet overigens nog worden goedgekeurd door de provinciale afdeling, maar dat zal een fluitje van een cent zijn. Want wie wil er in 2018 nog vrijwillig zitting nemen in de provinciale staten? Eén ding is zeker: het politiek programma van Omrop Fryslân Het Politbureau – waarin PvdA’er Henk Deinum niet in durfde op te treden – gaat gouden tijden tegemoet.

De prangende vraag is nu: wat gaat de provinciale PvdA hiertegenover stellen?

Hierbij een voorproefje van wat ons te wachten staat.

Wieke Wiersma op Suksawat:

Ik wil graag dat mensen mij aardig vinden. Welnu, hoor ik u denken, hou dan een keer je grote bek. U heeft daarin uiteraard gelijk. Het punt is echter dat ik altijd op de verkeerde momenten mijn mond open trek. Ik weet redelijk zeker dat ik niet de enige vrouw ben die er last van heeft, maar zelf heb ik toch wel eens de balen wanneer ik weer lijdzaam allerlei opmerkingen onderga, en dan op de fiets naar huis ineens wel precies weet wat ik had moeten zeggen.

