(tekst: De Telegraaf)

Een feest van herinneringen Gisteren, 22:00 Hans Wiegel

Precies een jaar geleden, in januari 2016, schreef de jonge student geschiedenis Lennart Steenbergen zijn bachelorscriptie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Een roep om spraakmakende politiek, was de titel. Met als ondertitel: De relatie tussen Hans Wiegel en ’De Telegraaf’ in de tijden van politieke vernieuwing, 1967 – 1972. Hij kreeg er een mooi cijfer voor.

Een paar maanden daarvoor hadden we een gesprek. Lennart had zich prima voorbereid. Het was een goed gesprek. Plezierig, net als onze ontmoetingen later en ook binnenkort weer.

