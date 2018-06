(tekst: persbericht)

VHDG/SRV is onderdeel van de binnenlandateliers bij het Mondriaan Fonds

Beeldende kunstenaars die in 2019 willen werken in de SRV-wagen kunnen tot 16 juli 2018 een aanvraag indienen bij het Mondriaan Fonds. De werkperiode is van 1 september tot en met 31 oktober 2019.

SRV/ Reizend atelier

SRV is een residency-project van kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) in Leeuwarden: een SRV-wagen omgebouwd tot reizend atelier trekt zes weken lang door de provincie Fryslân. In 2014 vond de eerste editie plaats. De artist-in-residence slaapt, eet en werkt in de wagen. Het reizend atelier is echter begrensd op een maximale snelheid van 25 km/u en mag alleen rijden op landweggetjes en B-wegen. In de voorafgaande werkperiodes is de wagen ingezet als mobiele tentoonstellingsruimte of werd zelf onderdeel van een kunstwerk.

Insteek

Stichting VHDG heeft met het SRV project een unieke manier gevonden om het gedachte- en maakproces van de kunstenaar bloot te leggen. Een breed publiek wordt op een laagdrempelige manier gevoed met inzicht, kennis en vooral belangstelling voor actuele beeldende kunst – met name een publiek dat doorgaans minder snel geneigd is een museum of atelier te bezoeken. Met de SRV-residency schept VHDG nieuwe mogelijkheden voor kunstenaars om nieuw werk te maken en tegelijkertijd op de mensen en omgeving van Friesland te reageren.

Nostalgie

De SRV wagen heeft een duidelijke cultuurhistorische waarde in Fryslân. Kleine dorpskernen waarvan het voorzieningenniveau laag was profiteerden van deze mobiele supermarkt. In begin jaren ‘70 reden er in Nederland 4000 SRV-wagens rond.

Tentoonstelling

Na afloop van de werkperiode wordt de kunstenaar uitgenodigd om zijn of haar werk dat tijdens de residency is ontstaan te exposeren in de Kunstruimte H47 in Leeuwarden. Tijdens de tentoonstellingsperiode van 3-4 weken worden er een aantal openbare activiteiten gepland.

Selectie tijdelijke binnenlandateliers

Het Mondriaan Fonds steunt behalve VHDG de volgende binnenlandateliers voor een werkperiode in 2019/2020: De Geheime Bunker (Studio Omstand), Beeldstorm/Daglicht en GlasLab, airWG, W139 en SCHNUCK*.

Kunstinitiatief Voorheen De Gemeente (VHDG) is hèt platform voor actuele kunst in Leeuwarden met een artist-in-residency, tentoonstellingsruimte en beeldende kunst projecten in stad en provincie. Het programma van Stichting VHDG is onderdeel van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018 en wordt mede mogelijk gemaakt door het Mondriaan Fonds en de Gemeente Leeuwarden.