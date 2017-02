(tekst: persbericht)

Wie tipt de jury?

Hendrik ten Hoevepries 2017

De Hendrik ten Hoevepries wordt eens in de twee jaar uitgereikt aan huiseigenaren in de gemeente Leeuwarden die hun woning dan wel onderdelen daarvan of de daarbij behorende tuin met liefde en eerbied voor de historie in oude glorie hebben hersteld of verfraaid.

Eerdere winnaars zijn Cor Giesing en Hester Heldoorn (Molenstraat 38), Carla van der Heijde (Oostergrachtswal 25) en Hein de Graaf en Marijke Tiemersma (Bagijnestraat 30)

De jury bestaat uit Peter Walon, Jan Doede Niemeijer en Ap Timmermans

Heeft u een suggestie? Tip dan de jury. U kunt uw suggestie sturen naar hendriktenhoevepries@aedlevwerd.nl. Onder de inzenders wordt door de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd een prijs verloot.