(tekst: degrouster)

Noorderdwarsstraat hoopt op geld provincie

GROU – Eigenaren van de verzakkende woningen in de Noorderdwarsstraat hebben hun hoop gevestigd op de Provincie Fryslân. Leden van Provinciale Staten zijn onlangs op bezoek geweest in de straat. Zij beloofden toen dat als de bewoners er niet uitkwamen, zij zouden aanschuiven.

Nu de meeste woningeigenaren proberen een nieuwe hypotheek te krijgen, nodig voor de financiering van de herbouw van hun huis, blijkt dat ze er inderdaad financieel niet uitkomen. Dit ondanks de goede medewerking van Elkien en de gemeente. “We zitten met een gat in de begroting, want je hebt een restschuld”, aldus de gezamenlijke bewoners. Omdat de provincie een vergelijkbaar project aan de Doniaweg in Hallum met € 3,5 miljoen steunt, gaan de eigenaren er van uit dat deze overheid het ontbrekende bedrag bij zal passen. Deze week wordt daar in het Provinsjehûs over gesproken. De bewoners hopen op een positieve uitkomst. ”Zodat wij ook weer een normaal leven kunnen gaan leiden!”.