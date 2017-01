Opnieuw Caparis in Leeuwarder raad

Wethouders zetten raad met misleidende brief op verkeerde been

(Van een correspondent)

Vanavond wordt het debat in de Leeuwarder raad over Caparis heropend. In mei 2016 vroeg de voltallige raad om een onderzoek (quick scan) naar de oorzaken van de problemen bij Caparis. Na de zomermaanden bleek dat het college nog niets had gedaan om dit onderzoek uit te voeren.

Verenigd Links – in deze kwestie alert als altijd – bond maar weer eens de kat de bel aan. Het college presteerde het om op 22 september een misleidende brief aan de raad te sturen. De coalitiepartijen PvdA en CDA legden zich er – zowaar – bij neer dat er geen onderzoek zou plaatsvinden. PAL/GroenLinks – fractieleider Nicolai – leek een voorwaardelijke positie in te nemen. Eerst moest het college de kans krijgen zelf met nieuw informatie komen. Voorstellen tot dieper gravend onderzoek van de oppositiepartijen wees PAL/GroenLinks uiteindelijk af. En PAL/GroenLinks gaf daar geen toelichting op. Nicolai – hij werpt zich regelmatig op als het geweten van de lokale democratie – viel door de mand.

Genoemde brief van 22 september 2016 is op een groot aantal punten misleidend. Helaas wijdde de raad nooit een meer gedetailleerde beschouwing aan de beweringen in de brief. Terwijl er – diverse raadsleden waren er mee op de hoogte – vanuit de organisatie van Caparis opmerkingen waren gemaakt over de misleidende strekking van de brief.

B. en w. – de wethouders Feitsma (PvdA) en Ekhart (PvdA) – wilden geen onderzoek, zoals bedoeld in de motie. Zij hadden dat meteen eerlijk kunnen zeggen, maar dat gebeurde niet. In de uiteindelijke brief van 22 september – met een nogal gezochte argumentatie – dat het moeilijk zou zijn als “Leeuwarden ….. een quickscan (zou) uitvoeren naar een kwestie waar we zelf partij in zijn …”. Weinigen begrepen deze redenatie, immers ook externen zouden het onderzoek best uit kunnen voeren. Maar de wethouders hadden iets anders in het hoofd: “Vandaar dat we er voor hebben gekozen om een buitenstaander een inventarisatie naar de verschillende kwesties bij alle betrokken partijen te laten uitvoeren gericht op het normaliseren van de situatie”. En: “Die bemiddelingspoging is nog niet afgerond omdat door de bemiddelaar nog niet met alle partijen is gesproken.“ Zo’n formulering houdt toch in dat de bemiddelaar al een aardig eind op streek is.

Het was een publiek geheim dat de (beoogd) bemiddelaar Lodewijk de Waal (oud-voorzitter FNV) was. Tenzij ook dat een in Leeuwarden voorgetoverd “alternatief feit” was. Nu krijgen we – het is inmiddels januari 2017 – tot onze grote verbazing als geïnteresseerde burgers te horen dat De Waal zijn werk nooit is begonnen. Zie de notitie “Vervolg discussie onderzoek Caparis”, die vanavond in de raad – met een motie – aan de orde is. Eerst in september 2016 schrijven dat nog niet alle gesprekken zijn gevoerd, en nu – haast een half jaar later – meedelen dat de bemiddeling nooit van de grond gekomen is.

Het is hiermee helder dat de wethouders de raad in september 2016 volledig op het verkeerde been hebben gezet. Het verkeerd en onvolledig informeren van de raad is in het democratisch bestel een aanmerkelijke zonde. De discussie van vanavond zou in elk geval opheldering moeten geven over de vraag, wat de raad – als controlerend orgaan – inclusief de coalitiepartijen, en te beginnen met PAL/GroenLinks, als zelfbenoemd kampioen van de lokale democratie, hier voor oordeel over uitspreekt.

Het wordt toch niet weer een beetje pappen en nathouden? En wat vindt ‘coming woman’ van de PvdA – lijsttrekker Lutz Jacobi – hier eigenlijk van?