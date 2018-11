VVD-kamerlid Judith Tielen heeft vragen gesteld aan minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekenning aan Leeuwarden van een bedrag van 20 miljoen euro uit het ‘verdelingsfonds tekortgemeenten’. Het bedrag is bedoeld voor tekorten in het sociale domein. Tielen stelt een aantal scherpe vragen aan de minister waarbij de rol van de gemeente Leeuwarden nadrukkelijk aan de orde wordt gesteld. Ze vraagt zich af of de gemeente Leeuwarden niet wordt beloond voor slecht gedrag. Dit laatste zou voortvloeien uit de kwaliteit van de gemeentelijke jaarstukken en accountantscontroles. Hier meer over dit onderwerp.

Opvallend is verder – maar dat staat niet in de vragen, maar wel in het rapport – dat Marco Florijn, oud-wethouder Leeuwarden – een van de drie beoordelaars in de commissie voor dit fonds was. Volgens het rapport van de commissie is er weliswaar voor gezorgd om belangenverstrengeling tegen te gaan. Bij behandeling van het verzoek Leeuwarden (en Rotterdam) zou Florijn niet aanwezig zijn geweest. Maar dat garandeert natuurlijk niet allerlei mogelijkheden voor contact en beïnvloeding. Het is opmerkelijk dat er niet voor gekozen is om geen wethouders in deze commissie op te nemen.

Onlangs maakte VVD-kamerlid en financieel woordvoerder van de fractie Aukje de Vries – voormalig fractievoorzitter van de VVD in Leeuwarden – ook al een opmerking over de gang van zaken in Leeuwarden. Ze zei toen dat het lijkt alsof het college van b en w van Leeuwarden geen grip meer heeft op veel zaken.

Fragmenten uit de schriftelijke vragen van Judith Tielen:

– is er wel een inhoudelijke toets uitgevoerd?

– waarom worden tekorten boven het bedrag van 108,26 euro per inwoner voor 100% gecompenseerd en tekorten onder dit bedrag voor 50% of niet? Moedigt dit niet het aangaan van tekorten onder gemeenten aan?

– Kunt u toelichten waarom de gemeenten Venlo en Leeuwarden een tekort van ongeveer 200 euro per inwoner hebben en daarom met twee van de 88 gemeenten die een aanvraag hebben ingediend, 20 miljoen euro, ongeveer 10% van het totale fonds gecompenseerd krijgen? Wat is anders in deze gemeenten dat de tekorten substantieel groter zijn dan bij naar inwonertal vergelijkbare gemeenten als Leiden, Westland, Emmen of Zoetermeer?

Vraag 8

– Deelt u de mening van wethouders in het land dat deze regeling passief beleid of slecht gedrag beloont? Zo nee, hoe verantwoordt u dat deze regeling de moeilijke keuzes bestraft die niet gecompenseerde gemeenten hebben gemaakt om de financiën op orde te houden?