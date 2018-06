Werk voor de Rekenkamer: Big Society

Wethouder Van Gelder beantwoordt vragen fractie 50+ op misleidende wijze

(Van een medewerker)

De Rekenkamer Leeuwarden gaat een onderzoek doen naar de ‘nieuwe overheid’ in de gemeente.

Een onderdeel van dat onderzoek is het experiment Big Society, al jaren geleden gestart in de wijken de Wielenpôlle en Schepenbuurt. Begin 2017 drongen geruchten door dat het college van b. en w. had besloten de subsidies – geheel en/of gedeeltelijk – stop te zetten. De informatie hierover aan de raad verliep geheel volgens het principe van de vertrouwelijkheid. Wat er aan de hand was of is geweest, blijft tot op heden onduidelijk.

Het is op dit moment niet helder hoever het onderzoek van de Rekenkamer zich gaat uitstrekken. En welke ruimte de Rekenkamer krijgt. De vertrouwelijkheid ,waar sprake van was, geldt naar we aannemen behalve voor de raadsleden – ook voor de betrokken ambtenaren en bestuurders. Of de Rekenkamer hier rekening mee houdt is onbekend. Het lijkt in het belang van het onderzoek dat op dit punt vooraf duidelijkheid ontstaat.

Enkele weken terug is een eerste opzet voor het onderzoek besproken in een bijeenkomst van de raad. Opvallend was hier dat mevrouw Jacobi (PvdA) vragenderwijs aan de Rekenkamer voorlegde, of het toch niet belangrijker is de blik op de toekomst te richten dan op het verleden. Met betrekking tot Big Society was volgens Jacobi al veel onderzoek gedaan. Dit lijkt een poging de richting van het onderzoek alvast af te wenden van de werkwijze van ambtenaren en wethouders, en van de raad, in de afgelopen periode. En daar liggen de nodige geheimen verborgen.

Mevrouw Jacobi ging er bijvoorbeeld op geen enkele manier op in, hoe indertijd de evaluaties van de Big Society-experimenten verliepen. Dat was uitermate gebrekkig, daar bestaat niet veel verschil van mening over. Het zijn aspecten waar een rekenkamer niet omheen zal kunnen. De resultaten van het onderzoek van professor Meijs zijn nog niet gepubliceerd. Zijn onderzoek lijkt ook voorbij te gaan aan de wijze van besluitvorming, die in Leeuwarden plaats vond. En waar we het over de ’nieuwe overheid’ hebben, dient juist die werkwijze (en de ‘spelers’ in dat proces) centraal te staan. We kunnen ons voorstellen dat mevrouw Jacobi – als partijgenoot van voormalig wethouder Ekhart – daar niet zo op zit te wachten. We gaan er van uit dat een Rekenkamer zich daar niets van aan trekt.

De Rekenkamer heeft een reputatie hoog te houden. Het onderdeel besluitvorming en evaluatie mag in het onderzoek niet ontbreken. En dat inclusief de periode 2017 tot op heden, waarin de geheimzinnigheid en daarmee gepaard gaand cynisme bij betrokkenen de boventoon gingen voeren. In de hand gewerkt door de passiviteit van raadsleden die tot schade van hun controlerende taak, er het zwijgen toe (moeten) doen.

De fractie van 50+ kreeg deze week antwoord op een aantal interessante vragen over de ‘dossiers Wielenpôlle en Schepenbuurt’. Op de bekende wijze vegen b. en w. in de antwoorden onder het tapijt hoe de geschiedenis is verlopen. Er wordt – op heel selectieve wijze – een enkel moment van besluitvorming genoemd, waaruit zou blijken dat er sprake is geweest van verantwoorde en zorgvuldige besluitvorming.

De nieuwe wethouder Van Gelder (PAL/Groen Links) had dat op deze wijze niet voor zijn rekening moeten nemen.