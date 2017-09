(Tekst: De Grouster)

GROU – Wethouder Marianne van Hall opent woensdag 6 september om 15.30 uur het Digi-Taalhuis in de bibliotheek van Grou.

Voor het invullen van formulieren, het doen van een bestelling, het schrijven van een e-mail of het regelen van bankzaken is het belangrijk om goed te kunnen lezen en schrijven. Daarnaast kunnen veel zaken tegenwoordig alleen nog met de computer geregeld worden. Bijblijven is daarom belangrijk. Mensen die moeite hebben om dit bij te houden, of beter Nederlands willen leren, kunnen vanaf woensdag terecht in het Digi-Taalhuis in de bibliotheek. Hier kunnen mensen in een groep, en in eigen tempo, oefenen onder begeleiding van vrijwilligers.

Samenwerking

Het Digi-Taalhuis is een samenwerking tussen Friesland College, Stichting Lezen en Schrijven, Dorpenteam, GGD, gemeente Leeuwarden en de bibliotheek.