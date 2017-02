Wethouders weten weinig meer

(Van een correspondent)

Liwwadders kon kortgeleden melden – bij monde van gemeentelijk voorlichter Johan de Jong – dat het subsidie 2017 van Bedrijf 79 van Bea Moed niet was gehonoreerd. Als redenen noemde De Jong het niet nakomen van afspraken en een ongunstige kosten-baten-verhouding.

Eerder stelde Verenigd Links schriftelijke vragen. Deze zijn gisteren in b. en w. behandeld. De toonzetting van de antwoorden mag kribbig worden genoemd. Verenigd Links vroeg of Big Society in Wielenpôlle en Schepenbuurt zou worden voortgezet. De wethouders antwoorden dat het aan de stichtingen Wielenpôlle en Schepenbuurt is om te bepalen op welke wijze deze voortzetting plaatsvindt.

Ineens is Big Society voor de gemeente een ver van haar bed-show geworden.

Verenigd Links vroeg ook of het universitair onderzoek naar de Big Societyprojecten in deze wijken nog doorgaat. In hun antwoord doen de wethouders wederom alsof het allemaal wat buiten hen om gaat. Zij zeggen niet te zijn geïnformeerd over aanpak en voortgang van dit onderzoek.

Je zou zeggen: waag er hier en daar eens een telefoontje aan om te informeren. Indertijd – bij de discussie in de raad over voortzetting van projecten onder de wapperende vlag van Big Society –maakte wethouder Van der Molen een groot nummer van het academisch onderzoek. Het was de Bernard van Leer Foundation vóór en Erasmus Universiteit na. Een poging om het project van veel status te voorzien. In hun antwoord nu herinneren de wethouders niet aan deze argumentatie.

De wethouders vermelden niet wat Johan de Jong aan Liwwadders wel meldde. Dat is nogal bevreemdend.

Conclusie: de wethouders vermijden echte opening van zaken te geven. Dat is Leeuwarder transparantie.

