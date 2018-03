Wethouder Henk Deinum (PvdA) heeft een motie van afkeuring overleefd. Deinum bood zijn excuses aan aan de raad voor miscommunicatie over de verbouw van de Blokhuispoort. Deinum zegde verbetering toe. Dit was voldoende voor de meerderheid van de raad. De oppositiepartijen LIJST058 en VVD dienden de motie in. Sinds 2010 was het in Leeuwarden niet meer voorgekomen dat een wethouder met een motie van afkeuring kreeg te maken.