‘Hij zegt het een en doet het ander. Dat typeert de man.’ FNV-vakbondsbestuurder Eddy Veltink is ontevreden over de Leeuwarder PvdA-wethouder Andries Ekhart. Ekhart stond vanmiddag ruim vijftig actievoerder van de sociale werkvoorziening Caparis te woord. In de raadzaal deed Ekhart geen enkele toezegging. Hij zei te hopen op een ouderwetse sociale werkvoorziening onder de paraplu van de gemeente Leeuwarden, maar deed geen concrete toezeggingen over de gemeentelijke koers. Ook weigerde de wethouder zijn nek uit te steken door een manifest te ondertekenen. Hiertoe uitgedaagd door Veltink zei Ekhart te willen wachten op een gezamenlijke actie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Veltink: ‘Andere wethouders hebben wel getekend.’

Wijbe Huizenga, woordvoerder van de actievoerders en de 2200 werknemers van Caparis, vertelde de wethouder dat men ‘de draad kwijt is.’ Het beleid van de gemeente Leeuwarden noemde hij onnavolgbaar en ondoorgrondelijk en zorgt voor toenemende onrust bij de medewerkers van de organisatie. ‘We hebben grote zorgen hoe wij straks ons gezin moeten onderhouden. Is er voldoende werk? Is er aandacht voor beschut werk? En is er voldoende begeleiding en zorg voor ontwikkeling?’ Het zijn vragen waarmee de medewerkers al geruime tijd worstelen. Ondanks sussende woorden van wethouder Ekhart is hierover nog steeds geen duidelijkheid.

Ekhart vindt dat Caparis terug moet naar de situatie van voor 2002 toen Leeuwarden nog beschikte over een zelfstandige Dienst Sociale Werkvoorziening. ‘Maar of het gaat gebeuren weet ik niet.’ Ook Veltink maakte hierbij een opmerking: ‘Er zal wel een reden zijn geweest waarom men destijds die werkvoorziening heeft opgeheven.’ De medewerkers van Caparis hielden een pleidooi voor het handhaven van het huidige bedrijf. Huizenga: ‘Het is doodzonde om dit bedrijf op te heffen. Je gooit geen oude schoenen weg voordat je nieuwe hebt.’

Ekhart vond dat de actievoerende medewerkers nog ‘mazzel hebben’ omdat zij onder de oude regeling vallen waarbij de meeste voorzieningen overeind blijven of een alternatief moet worden geboden. Volgens Ekhart, die het woord gedoe enkele malen in de mond nam, is de vervelende kwestie waarin Caparis nu al jaren zit niet de schuld van de gemeente Leeuwarden. Hij wees met zijn vinger naar de rijksoverheid (kabinet VVD/PvdA). Volgens Ekhart blijft het beschut werk overeind en moet de gemeente zorgen voor garantiebanen. Hij maakte zich zorgen over de participatiebanen ‘waarvoor nog niets is geregeld.’

Bij FNV-bestuurder Veltink was de teleurstelling van zijn gezicht af te lezen. Hij vroeg de Leeuwarder wethouder om kleur te bekennen en een signaal af te geven door het manifest te ondertekenen. Ekhart: ‘Ik ga geen handtekening zetten.’