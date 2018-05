Enkele Leeuwarder raadsleden waren er vorige week als de kippen bij om hun verontwaardiging uit te spreken over het onheil dat de Zuivelhoeve in de Kleine Kerkstraat is overkomen. De Zuivelhoeve verkoopt, zo gaf de ondernemer zelf toe, al jaren illegaal producten op straat. Voorlopig is de kwestie gesust nu de verantwoordelijke wethouders Friso Douwsta (CDA) en Herwil van Gelder (PAL/GroenLinks) de handhavers terug in hun hok hebben gedreven en aan de straat hebben gevraagd om met een plan te komen. Je zou het modern besturen kunnen noemen. Kaats de bal terug en we zien wel verder.

Had Douwstra opgelet, dan had hij de bezwaren van diverse middenstanders tegen verschillende onderdelen van gemeentelijk beleid allang kunnen weten. Ik neem tenminste aan dat het project Toon van de Stad hem niet is ontgaan. Als wethouder van economische zaken moet je dan van de hoed en de rand weten. Bovendien is Douwstra nauw verbonden met enkele Leeuwarder middenstanders die hem hierover bij kunnen praten. Met het instellen van een pilot, zoals de wethouder voorstelde, houdt hij zich van de domme. Wat de Kleine Kerkstraat wil, is in één zin samen te vatten: zelf bepalen op welke manier en op welke dag men met hun spullen op straat wil staan. Ook andere middenstanders zouden graag verruiming van de regels willen zien in plaats van de huidige bestuurlijke verrommeling.

Het is nog niet zo lang geleden dat middenstanders te maken kregen met een bruut handhavingsbeleid voor wat betreft reclames aan hun gevels. Reclameborden bij reisbureau Internoord en slagerij Velstra in de Nieuwe Oosterstraat moesten direct van de gevels op straffe van forse boetes. Het waren reclameborden die al decennialang aan de gevel hingen. Een reclamebord zoals Wereldburgers van de Voorstreek, dat momenteel aan het voormalige pand van Bever Sport langs de historische gracht hangt, en attendeert op een toneelvoorstelling, zouden sommige middenstanders misschien ook wel aan hun gevel willen hangen. Het is mooi vormgegeven en het valt op. De winkel is een tijdelijk succes.

In dit geval zullen de handhavers wederom geïnstrueerd zijn om een blokje om te lopen. Net als wethouder Douwstra een blokje om liep toen hij in het magazine dat bij de voorstelling hoort om commentaar werd gevraagd. Daar had de wethouder geen trek in. Je zou eens om een standpunt kunnen worden gevraagd. Hij liet het bij een door zijn voorlichter opgesteld verhaaltje dat braaf werd afgedrukt in het magazine. Leeuwarder wethouders lopen liever blokjes om.

Andries Veldman