(Tekst: Provinsje Fryslân)

Wist jij de weg naar de Reuzen in Leeuwarden goed te vinden? Wist je bijvoorbeeld waar je moest parkeren of op een pendelbus kon stappen? Voor een evenement als de Reuzen van Royal De Luxe was dit van groot belang, de binnenstad van Leeuwarden was namelijk afgesloten. Ook voor andere kleinere evenementen is de organisatie van deze punten belangrijk.

Heb jij voor je evenement de bebording op orde?

Provincie Fryslân wil dat bezoekers van Fryslân en evenementen in het kader LF2018 veilig, snel en op een vriendelijke manier hun bestemming bereiken. Via de campagne FollowFemke.nl willen we de bezoeker op een vriendelijke, gastvrije manier infomeren over het verkeer en vervoer in Fryslân. In het kader van deze campagne stellen we ook twee aanhangers met verkeersborden beschikbaar aan kleinschalige evenementen die maximaal 2 weken duren.

Waar kan ik de aanhanger reserveren?

Organisaties die belang hebben om ook de aanhanger in te zetten kunnen contact opnemen met het Klantcontactcentrum van provincie Fryslân via 058 292 59 25. In onderstaande bijlage staan een aantal veelgestelde vragen en antwoorden over de aanhangers.

In 2018, het jaar van Leeuwarden Culturele Hoofdstad, kijken we of het inzetten van de aanhanger een succes is en of we in 2019 hier een vervolg aan kunnen geven.