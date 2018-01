(tekst: ingezonden)

Aan: College van Burgemeester en Wethouders gemeente Leeuwarden.

Wethouder Henk Deinum en Gemeenteraad Leeuwarden.

Geacht College, geachte Raad.

Als bestuur van MFC Westenkwartier te Leeuwarden zijn wij onaangenaam getroffen door de verplaatsing van de schaft/rust locatie van de gemeentelijke groenploeg van het Westenkwartier naar Bilgaard. Dit is reeds per 1 januari 2018 ingegaan. Wij vinden het niet correct dat dit op zeer korte termijn ( anderhalve week voor kerst) even mondeling is medegedeeld aan mevr. Van Beek beheerder van het MFC en niet aan het bestuur van het MFC.

Indien men vanuit de gemeente de behoefte voelt om de gemeentelijke groenploegen Valeriuskwartier en Bilgaard op één locatie te concentreren, waarom dan niet in het Westenkwartier? De gemaakte keuze is absoluut niet inhoudelijk gefundeerd. Daar komt nog bij dat wij van de groenploeg over het algemeen zeer lovende reacties kregen over de dienstverlening in ons MFC. Dit neemt niet weg dat wij nu geconfronteerd worden met een groot gat in onze begroting, iets dat wij niet zomaar kunnen repareren, terwijl wij als aandachtswijk al niet ruim in de financiële middelen zitten. Onze begroting zal nu drastisch moeten worden aangepast. De wijze waarop dit alles is gegaan vinden wij beslist niet correct, je zou ook kunnen zeggen: er is sprake van onbehoorlijk bestuur van de kant van het College.

Het zal voor ons ook enige tijd vergen om vervangende invulling te vinden voor de dagdelen waarop de gemeentelijke groenploeg voorheen aanwezig was. Wij vinden dat er derhalve een heroverweging van dit besluit zou moeten plaatsvinden. Ook vinden wij het niet meer dan logisch dat er sprake zou zijn geweest van een overgangsregeling.

Hoogachtend,

Addy Stoker, voorzitter MFC Westenkwartier.