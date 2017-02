Werkwijze Ekhart (PvdA) onbehoorlijk

(Van een correspondent)

Enkele dagen geleden bood de Leeuwarder Courant gelegenheid. Gelegenheid aan wethouder Ekhart (PvdA) van Leeuwarden om tot in detail te melden hoe de aanbesteding rond het schoonmaakwerk van de gemeentelijke kantoren was verlopen. Het werkvoorzieningschap Caparis deed dit werk sinds enkele jaren. Wethouder Ekhart vond het nodig om publiekelijk de overstap te melden – dat is tot daaraan toe. Maar daarbij gedetailleerd op prijsverschillen en dergelijke ingaan doet de wenkbrauwen opnieuw fronsen.

Liwwadders raadpleegde enkele deskundigen op het gebied van aanbestedingen. Zij verbazen zich over deze werkwijze van Ekhart (werkgever) die zij ongebruikelijk en onbehoorlijk noemen. Ook omdat de gemeente Leeuwarden bestuurder is in de Gemeenschappelijke Regeling en een belangrijk aandeelhouder in Caparis wekt de ‘loslippigheid’ van Ekhart verwondering.

Opvallend is dat de LC deze gegevens zo snel en gedetailleerd van de wethouder verkreeg. Terwijl de LC – zo vernam Liwwadders – geen tijd kon vinden om Caparis de gelegenheid tot wederhoor te geven.

Wordt vervolgd.

