(tekst: CNV)

CNV Vakmensen en FNV vierkant achter ondernemingsraad ‘De Friesland’ bij gang naar Ondernemingskamer

“Werkgelegenheid delft onderspit bij Zilveren Kruis”

De gang naar de Ondernemingskamer door de ondernemingsraad van de Friesland Zorgverzekeraar wordt voluit gesteund door CNV Vakmensen en FNV. Om die steun te benadrukken wordt morgen, donderdag 21 december om 12.00 uur, een manifestatie op poten gezet bij het Leeuwardens hoofdkwartier van De Friesland.

De ondernemingsraad tekent bij de rechter bezwaar aan tegen de pijlsnelle fusieplannen van verzekeringsconcern Achmea, dat Zilveren Kruis en De Friesland wil bundelen.

“In een paar weken tijd is het Achmea-geluid gewisseld van ‘niks aan de hand’ naar ‘we móeten fuseren’. Regionale deskundigheid – en inbedding – van De Friesland Zorgverzekeraar worden daarbij op het spel gezet. En vooral om financiële problemen elders in het Achmea-concern te deppen. Werkgelegenheid delft straks onderspit bij Zilveren Kruis”, schetst bestuurder Roderik Mol van CNV Vakmensen de status quo.

“Afgelopen jaar hebben wij reeds twee keer brieven gestuurd aan de Raad van Bestuur van Achmea waarin wij onze zorgen over de werkgelegenheid in Leeuwarden uitten. Deze zorg is alleen maar versterkt. Dit alles is onacceptabel”, volgens Annelies Bontjer FNV Finance.

De manifestatie van donderdag is niet vrijblijvend. Mol: “Als de Achmea-directie niet aanslaat op ons pleidooi voor een autonoom De Friesland dan zal de rechter in januari zijn oordeel vellen over de fusieplannen. En als daar geen stoppend resultaat uit voort komt dan zullen wij middels acties werkgelegenheidsgaranties afdwingen. Gedwongen ontslagen ten gevolge van de fusie zijn dan tenminste 5 jaar uit den boze bij De Friesland.”

Noot:

De manifestatie donderdag is om 12.00 uur bij het kantoor van De Friesland Zorgverzekeraar in Leeuwarden aan de Harlingertrekweg 53.