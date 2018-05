(Tekst: Fries Museum)

Het Fries Museum en Station Leeuwarden presenteren vanaf 17 mei grootschalige straattekeningen in de binnenstad van Leeuwarden. Wereldberoemd kunstenaar Leon Keer laat zich inspireren door de graficus M.C. Escher. De vier Escheriaanse straattekeningen zijn onderdeel van het project Planeet Escher. De eerste straattekening bevindt zich op station in Leeuwarden en de laatste op het Wilhelminaplein voor het Fries Museum. Zo worden reizigers vanaf het station geheel in Escher-stijl naar de tentoonstelling Escher op reis in het Fries Museum geleid.

Leon Keer is een van ’s werelds leidende kunstenaars in de anamorfische straatkunst. Hij wordt overal ter wereld gevraagd voor opdrachten, van de Verenigde Staten tot Australië. In het kader van het project Planeet Escher gaat Leon nu aan de slag in Leeuwarden. Met vier verschillende straattekeningen creëert hij een Escheriaanse route van Station Leeuwarden tot het Fries Museum. Leon Keer laat zich in de werken inspireren door M.C. Escher, die ooit zei: “Ik kan het niet laten om met onze onomstotelijke zekerheden te sollen.”. De straattekeningen zullen dan ook een doorkijkje zijn naar een parallel universum waarin niets is wat het lijkt. Leon start maandag 7 mei met de eerste tekening op Station Leeuwarden.

Planeet Escher

Bij de grote tentoonstelling Escher op reis organiseert het Fries Museum het participatieproject Planeet Escher. Een onderaards gebouw onder een plein, mysterieuze figuren in het graan, een deken van 1000 vierkante meter: op planeet Escher is dit heel gewoon. In het project Planeet Escher worden mensen uitgedaagd om zich te laten inspireren door de beroemde graficus M.C. Escher en zelf creatief aan de slag te gaan.

2018 = M.C. Escher

Dit jaar staat Leeuwarden in het teken van Escher. Naast de grote tentoonstelling van zijn werk Escher op reis en het project Planeet Escher, presenteert het Fries Museum nog het hele jaar de tentoonstelling Phantom Limb: art beyond Escher.

Station Leeuwarden

Station Leeuwarden biedt dit bijzondere jaar diverse culturele activiteiten. Tijdens het openingsweekend van Leeuwarden-Fryslân 2018 is de nieuwe stationspiano onthuld en de Stationspiano Challenge afgetrapt. Inmiddels heeft al veel muzikaal talent deelgenomen, de winnaar mag optreden op festival Welcome to The Village. De culturele programmering van Station Leeuwarden maakt de wachttijdbeleving voor de reizigers aangenamer.

De tentoonstelling ‘Escher op reis’ wordt mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor ING, het Blockbusterfonds, het Mondriaan Fonds, de Gemeente Leeuwarden, St. Anthony Gasthuis, De Haan Advocaten & Notarissen, Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018, Aegon, Provinsje Fryslân en de BankGiro Loterij.

Planeet Escher wordt mede mogelijk gemaakt door de Provincie Fryslân, het Nieuwe Stads Weeshuis en stichting Zabawas.