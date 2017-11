Theo Douma en de gemeente Leeuwarden

(Van onze afdeling research)

Theo Douma trok en trekt in Leeuwarden met regelmaat de aandacht. In de campagne voor de raadsverkiezingen was hij niet weg te slaan uit de buurt van de wethouders, maar toch vooral van lijsttrekker Jacobi. Veel succes boekte hij met het filmpje met Hans Wiegel – ook allang een karikatuur van zichzelf – die Lutz figuurlijk aan zijn borst drukte. Lutz vond dat heel ‘lief’, zei ze vertederd. Zelfs de grote Pauw liet het filmpje als curiositeit in zijn programma zien. Die gekke Friezen, was ongeveer de boodschap. Douma kan tevreden zijn.

Welke rol gaat Douma verder spelen in de Leeuwarder politiek?

Hij heeft zich binnen de Leeuwarder afdeling van de PvdA als regisseur achter de schermen gemanifesteerd. Zijn persoon is, naar verluidt, niet onomstreden. Ook niet binnen de PvdA. Tot verrassing van velen slaagde hij erin te worden gekozen als secretaris van het gewestelijk bestuur. Een invloedrijke functie, vanwege de kennis van de interne organisatie die daarbij hoort en van de interne verhoudingen. Douma functioneert onder voorzitter Hans Konst, indertijd gedeputeerde. Zoals gezegd manifesteerde Douma zich als gangmaker voor Lutz Jacobi. Navrant is het dan te weten dat Konst zich enkele malen zeer actief, met de nodige aanhang binnen de Friese partij (waaronder ook bijvoorbeeld de Leeuwarder wethouder Feitsma), verzette tegen een vooraanstaande positie voor Lutz Jacobi – als gedeputeerde voor de PvdA – in de Friese politiek. Op Omrop Fryslân riep Hans Konst woensdagavond enkele keren ‘út de skroeven’ te zijn over de resultaten van de PvdA. In de uitzending kon de oplettende kijker noteren dat Konsts uitgelatenheid over Lutz iets geringer was. Samen met de twee verslaggevers begon hij zelfs wat lacherig over haar te doen. Het zal boeiend blijven de interne ontwikkelingen binnen de PvdA op de voet te volgen. In een eerder interview met Liwwadders zei Jacobi – geconfronteerd met deze ‘blokkades’ binnen de partij dat zij ‘niets vergeet’.

Komt er een dag van de afrekeningen?

Zo is de relatie Lutz Jacobi en de Leeuwarder wethouders niet zonder spanningen, zoals bleek ten tijde van de samenstelling van de lijst onder verantwoordelijkheid van Johan Schagen. Dat is procedureel eigenaardig gegaan, wisten leden van de partij te vertellen.

Het zou mooi zijn een duidelijker beeld te krijgen van Douma. Wat is zijn rol, hoe vult hij die in? Hoe opereert hij te midden van de tegenstellingen of verschillen in visie in zijn partij? We weten daar te weinig van.

De Koperen Tuin. Don Theo. Douma de man van f 2 miljoen

Als uitbater van etablissement de Koperen Tuin opponeerde hij zich nogal eens. Zo kreeg het gemeentebestuur – ook toen al onder de strikte leiding van PvdA-wethouders – in 1999 met Douma te maken. Hij was boos over de bouw van 26 appartementen op de Wissesdwinger. Die bouw beroofde hem van 200 parkeerplaatsen, zei Douma. Hij spande een juridische procedure tegen de gemeente aan. Een procedure die hij grandioos verloor. Pieter de Groot – columnist van de LC – attaqueerde Douma en betitelde hem als Don Theo. ‘Veel collega’s in de horeca benijden hem, maar het stemt hem niet tot dankbaarheid’, schreef de Groot. ‘Integendeel. Douma laat geen gelegenheid onbenut om aan de grote klok te hangen dat de gemeente hem dwarsboomt. Soms heeft hij er een aannemelijk verhaal bij …… Maar soms is hij ook niet te begrijpen en gaat hij als een Don Quichot tekeer.’ En verderop in de column: ‘De absurde affaire van deze week (= indiening schorsingsverzoek werkzaamheden, red.) toont aan hoezeer hij voor de publieke tribune speelt. …. ‘Half Leeuwarden denkt dat dit een verloren zaak is, maar ik word steeds optimistischer. De bouw is nu al zes weken vertraagd.’ De Groot constateert dat dit geen ernst kan zijn: ‘Dit is nauwelijks verborgen leedvermaak.’

Douma verweerde zich. In een Te Gast van zijn hand in de LC memoreert hij: ‘In 1990 bedacht ondergetekende een concept voor een nieuw product voor die plek. Dat werd de Koperen Tuin. Unaniem omarmde de Leeuwarder raad het nieuwe Prinsentuinkindje en raakte zo in één klap verlost van zorg en geldwegsmijterij. Douma was wel zo gek om er bijna f 2 miljoen in te steken en de gemeente was blij er vanaf te zijn.’ Douma houdt ervan een heldenrol te spelen.

Het gemeentebestuur (b. en w.) stond in 1999 onder leiding van Loekie van Maaren (PvdA). Dat waren nog eens tijden. De wethouders Den Oudsten (PvdA) en Hermien de Haan (PvdA) speelden een sleutelrol bij de spoedige val van Van Maaren. Het duurde niet lang of ook De Haan kwam ten val. Niettemin, wat er ook gebeurt, deze partij blijft de grootste in de gemeente. Al is dat bij de laatste twee verkiezingen alleen nog te danken aan de lage opkomstcijfers.

De bekering tot de PvdA van Theo Douma, en de verovering van een sleutelpositie binnen de organisatie van die partij in Friesland , is opmerkelijk. Wij nodigen lezers graag uit hierover hun licht te doen schijnen. Inzendingen zullen – als dat wordt gewenst – vertrouwelijk worden behandeld.