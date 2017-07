(Tekst: Persbericht)

Festival Welcome to The Village is in 2022 volledig circulair. Dankzij de samenwerking met Circulair Friesland en Metabolic wordt tijdens de editie van 2017 gestart met een vijfjarenplan, waardoor het festival in 2022 volledig georganiseerd kan worden zonder gebruik van fossiele brandstoffen en zonder afval over te houden. Tijdens de komende editie, die op 21, 22 en 23 juli plaatsvindt in de Groene Ster bij Leeuwarden, worden dankzij partners Omrin en Vitens al ingrijpende veranderingen doorgevoerd op het terrein om dit jaar al flinke stappen te kunnen zetten.

De samenwerking met Circulair Friesland en Metabolic betekent dat er tijdens de komende editie vier nulmetingen plaatsvinden op het gebied van afval, water, voedsel en energie, waarna het benodigde plan wordt opgesteld. Maar tijdens de huidige editie wordt de weg naar volledig circulair al ingezet . De producenten hebben het festivalterrein anders ingedeeld en een slimmer stroomplan opgesteld. Daardoor zijn dit jaar al veel minder aggregaten nodig dan voorgaande jaren en kunnen de overgebleven aggregaten op 100% biobrandstof draaien, waardoor de eigen productie dit jaar al fossielvrij is en de CO2-uitstoot met 85% afneemt.

Vegazondag, afval als grondstof en louter kraanwater

In samenwerking met afvalverwerker Omrin en met hulp van gemeente Leeuwarden wordt het afval van de komende editie niet naar de verbrandingsoven gereden, maar naar Ecopark De Wierde in Heerenveen gebracht. Hier wordt gesorteerd en gerecycled tot nieuwe grondstoffen. De catering voor artiesten en crew is op zondag vegetarisch, waardoor anderhalf miljoen liter water wordt bespaard. Op het terrein worden herbruikbare statiegeldbekers ingevoerd en zijn alle pachters verplicht hun eten te serveren in bio-afbreekbare bakjes, borden en bestek.

Het water dat gebruikt wordt om glazen te spoelen wordt daarna spoelwater voor de toiletten. Daarnaast wordt er dit jaar geen gebotteld bronwater in- of verkocht. Dankzij partner Vitens, die een tijdelijk waternetwerk aanlegt van ruim een kilometer, kunnen artiesten en bezoekers overal op het terrein en backstage (gratis) leidingwater tappen. Hiermee worden ruim 3000 plastic flesjes en een hoop vervoersbewegingen bespaard.

Ook DORP – het innovatieproject van het festival – speelt als Research & Development Lab een belangrijke rol in het verwezenlijken van de ambitie voor 2022. Samen met wetenschappers, ondernemers, studenten en uitvinders werkt Welcome to The Village daar aan uitdagingen om te verduurzamen. Dat kan gaan over composteerbare tenten tot elektrische auto’s die we aan ons stroomnetwerk aansluiten.