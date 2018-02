(Tekst: Redactie)

Onlangs verschenen op sociale media enkele klachten over de sharedspace voor het nieuwe NS station. Mensen zouden niet meer weten waar ze moesten lopen, rijden of fietsen. Ook zou het nieuwe stationsplein een gevaar zijn voor mensen met een visuele handicap. Voor Liwwadders genoeg aanleiding om eens met de gemeente contact op te nemen.

Nee, er komen niet veel klachten binnen over het nieuwe stationsplein, zo wist de persvoorlichter van de gemeente Leeuwarden ons te vertellen. Men gaat ervan uit dat mensen ook even moeten wennen aan de nieuwe situatie. Zoals dat ook het geval was bij de situatie op het beursplein.

Aanpassingen en verbeteringen

De gemeente gaf wel meteen aan dat het nieuwe stationsplein nog niet helemaal af was. Een aantal veranderingen en aanpassingen zullen nog worden gemaakt. Zo zal het algehele lichtniveau op het plein omhoog gaan. Voor fietsers komen er meer borden en aanwijzingen. Verder zullen er in de bestrating nog kattenogen worden aangebracht om de verschillende delen beter zichtbaar te maken.

Eigen onderzoek visueel gehandicapten

Liwwadders laat binnenkort zelf een ervaringsonderzoek uitvoeren door iemand met een visuele handicap. Begeleidt door twee helpers zal deze blinde man zijn weg proberen te vinden naar het centrum, het nieuwe busstation en de andere delen van de stad. Het onderzoek wordt twee keer uitgevoerd. Eén keer met traditionele blindengeleidestok. En een tweede keer met een zogenoemde ‘slimme’ blindengeleidestok. Dit hulpmiddel maar gebruik van een verschillende sensors en een iPhone die de gebruiker in staat stelt de omgeving te ‘horen’. De resultaten van dit onderzoek zullen uitvoering in deze krant worden belicht.

Meldt klachten bij Liwwadders

Klachten kunnen overigens bij deze krant worden gemeld. Gebruik hiervoor het e-mailadres: redactie@liwwadders.nl. Alle meldingen zullen vertrouwelijk worden behandeld.