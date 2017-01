(tekst: NHL)

Bijna 1900 Friese leerlingen namen woensdag 18 januari een kijkje op NHL Hogeschool tijdens de jaarlijkse Wegwijsdag. Samen met Stenden Hogeschool en Hogeschool Van Hall Larenstein organiseerde de NHL een dag vol uitdagende workshops voor leerlingen uit alle havo 3 klassen. Een goede inspiratiebron voor jongeren die dit jaar hun profielkeuze maken.

Alle leerlingen volgden één workshop bij de NHL en kozen daarnaast voor een kennismaking bij Stenden óf Van Hall Larenstein. Bij de NHL konden de havisten kiezen uit maar liefst 23 workshops, waaronder de Profielkeuzeworkshop. “De Profielkeuzeworkshop werd heel goed bezocht”, zegt student Willyanne Bartlema. “Een mooie kans om je laatste vragen te stellen en inzicht te krijgen welke beroepssectoren bij een profiel passen, voordat je een definitieve keuze maakt.”

Van profiel naar studiekeuze

De NHL heeft een rijke traditie met de Wegwijsdag. “Het profiel dat je kiest bepaalt welke vervolgopleidingen je later kunt gaan doen. Daarom is het belangrijk dat leerlingen goed over hun profielkeuze nadenken. De Wegwijsdag is hiervoor al tien jaar een goed hulpmiddel”, vertelt studiekeuzeadviseur Jetske Nieuwenhuis. “Door alvast een voorproefje te krijgen, weet je beter welk profiel bij je past. Zo kunnen we onze toekomstige studenten nog beter helpen met hun studiekeuze. Zeker nu we als drie Friese hogescholen onze krachten bundelen.”