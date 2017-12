(Tekst: Persbericht)

Genderneutraal en ik heb zoiets van zijn de irritantste woorden van 2017. Dat vinden de ruim 23.000 deelnemers aan de jaarlijkse verkiezing ‘Weg met dat woord!’. Genderneutraal kreeg in Nederland maar liefst 43% van de stemmen, in Vlaanderen stemde 28% de zin ik heb zoiets van weg.

In november deed het Instituut voor de Nederlandse Taal een oproep om de irritantste woorden van het afgelopen jaar in te sturen. Op basis van de inzendingen selecteerde het instituut een top tien voor Nederland en een top tien voor Vlaanderen, waar vervolgens een week lang op gestemd kon worden. Eerdere verliezers van de verkiezing waren kids (2013), oudjes(2014), me (i.p.v. mijn) (2015) en diervriendelijk vlees (2016).

Uitslag Nederland

genderneutraal (43%) in je kracht staan (14%) papadag (14%) shinen (11%) duurzaam (4%) een stukje (4%) soort van (4%) loverboy (3%) super (2%) eigenlijk (1%)

Uitslag Vlaanderen

ik heb zoiets van (28%) me-time (22%) dagdagelijks (13%) groentjes (10%) naar de toekomst toe (9%) comfortzone (6%) super (4%) eigenlijk (3%) leuk (3%) absoluut (2%)

Hype

Het woord genderneutraal was veel in het nieuws afgelopen jaar.Te veel, als het aan de deelnemers van de verkiezing ligt: “Weer zo’n hype! Je moet niet alles willen benoemen!”, “politieke correctheid” en “een excuus om een eindeloze discussie te voeren”, geven de inzenders op als motivering. Sommigen zijn van mening dat het niet bestaat (“je bent nu eenmaal man of vrouw”), anderen vinden het woord zelf juist lelijk omdat het een samenvoeging van Engels en Nederlands is (“het moet ‘geslachtsneutraal’ zijn”).

Totaal overbodig

In Vlaanderen is de stoplap ik heb zoiets van de grootste ergernis. “Het heeft geen betekenis, totaal overbodig!”, “het wordt te pas en te onpas gebruikt” en“‘ik dacht’, moet het zijn!”, beargumenteren de deelnemers. Me-time eindigt met 22 % van de stemmen op de tweede plaats. Men vindt het aanstellerij, nutteloze verengelsing en arrogant klinken: “Door het gebruik ervan koketteert men met het feit dat men (vaak vermeend) non-stop bezig is voor een ander en een drukbezet leven heeft.”

Kids: verliezer van 5 jaar ‘Weg met dat woord!’

Het is opvallend dat na vijf jaar ‘Weg met dat woord!’ het woord kids nog steeds erg ongeliefd is in Nederland en Vlaanderen. Net als voorgaande jaren werd het woord opnieuw veel ingestuurd. “Er bestaat een perfect Nederlandstalig woord voor. Spreken over ‘kids’ in plaats van ‘kinderen’ maakt je niet hipper”, schrijft een van de inzenders. Omdat kids de verliezer was van de allereerste editie in 2013, verscheen het niet meer in de top tien.