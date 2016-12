(tekst: Jurgen Straver – correspondent Zuiderburen)

De ene dag is de helft van de lantaarnpalen nog uit en de volgende dag branden ze weer. Dat is de vaststelling van twee dagen fietsen over de Folsingadyk. Weet de Gemeente Leeuwarden zich eigenlijk wel raad met het experiment om een deel van de lantaarnpalen in Zuiderburen uit te schakelen?

Weerstand

Tijdens de bijeenkomst enkele weken geleden in Wijkgebouw Márkant bleek er de nodige weerstand onder de bewoners van Zuiderburen te zijn tegen de proef. De meeste wijkbewoners kunnen wel begrip opbrengen voor de maatregelen, maar ze zien toch liever andere oplossingen, zoals energiezuinige LED-verlichting. Ook wezen bewoners de ambtenaren fijntjes op de eisen van het Politiekeurmerk Veilig Wonnen. Om daaraan te voldoen, moet er sprake zijn van voldoende verlichting in de omgeving. In het ergste geval zullen verzekeraars de premie voor de inboedel- en opstalverzekering verhogen of zelfs een schadeclaim afwijzen.

Huiswerk

De bewoners vonden dat de Gemeente de proef onderschat. De ambtenaren kregen huiswerk mee en konden opnieuw achter de tekentafel gaan zitten. Er leek even sprake van een radiostilte. Maar het aanzetten van de volledige verlichting langs de Folsingadyk lijkt een eerste teken van leven. We wachten rustig af of er voor de jaarwisseling nog een nieuwe oprisping volgt uit de ambtelijke buik.