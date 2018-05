(tekst: persbericht)

Waddengastronomie op de agenda van trilaterale Ministerconferentie in Leeuwarden

Donderdag 17 en vrijdag 18 mei vindt de trilaterale ministersconferentie van Duitsland, Denemarken en Nederland plaats in De Harmonie in Leeuwarden. De Nederlandse waddengemeenschap buigt zich deze dagen over de toekomst van de Waddenzee. De centrale vraag tijdens het congres is: hoe zorgen we er samen voor dat dit kwetsbare werelderfgoed een gebied van wereldklasse wordt? De Waddengastronomie met haar gebruik van lokale, ecologisch duurzame producten speelt daarin een cruciale rol. Deze rol wordt vertaald door lokale organisaties in de vorm van een Waddenproef en doemarkt en een Waddendiner.

Stichting Waddengroep, bekend van Waddengoud, is tezamen met Puur zsa zsa zsu Event & Projectmanagement verantwoordelijk voor de culinaire invulling van het programma. Zo verleent Waddengoud haar medewerking aan een proef- en doemarkt. Deze is vrij toegankelijk voor het publiek en heeft niet alleen als doel de bezoekers kennis te laten maken met de rijkdom van de Werelderfgoed producten, maar ook om kennis te maken met de producenten. Twee dagen lang van 11.00 – 17.00 uur kunnen bezoekers tijdens deze markt bij De Harmonie in Leeuwarden de culinaire geheimen van het Wad ontdekken. Henk Pilat, directeur van Waddengoud: “ Wilde Wad oester, Texelse lamvleesworsten, Terschelling schapenkaas, speltkoekjes van Pieterburen en allerlei andere Waddenspecialiteiten kunnen worden geproefd”. De proef- & doemarkt is eveneens de start en finishplaats van de praamvaarten. Ook kan de bezoeker workshops en kenniscolleges volgen over uiteenlopende vraagstukken rond het Waddengebied.

Er is eveneens een besloten deel. Op donderdagavond 17 mei organiseert Valerie Jongeneel, Puur zsa zsa zsu Event & projectmanagement, een diner waar Jef Schuur van het Michelinster restaurant Bij Jef de hoofdrol heeft. Jef Schuur, eigenaar en Meesterkok heeft een heldere kijk op de culinaire ontwikkelingen in het Waddengebied: “Het gaat niet alleen om wat we zien, als inwoner en toerist. Maar ook om wat daar leeft en hoe we daarmee omgaan. Het definieert uiteindelijk wat we proeven en daarmee multidimensionaal hoe we het gebied kunnen ervaren en de kwaliteit ervan kunnen bewaken. Eten is cultuur en daarmee een cruciaal onderdeel van het Werelderfgoed”. Dit toont aan hoe belangrijk de kijk van de ministers is niet alleen op natuur en landschap maar ook op de visserij, landbouw, gebiedsontwikkeling en ook het toerisme. Uiteindelijk is een gezonde balans tussen natuur en economie het streven . Om dat te bereiken is kennis van de situatie, de producten en de gastronomische ontwikkelingen benodigd. “Het diner bevat bekende en minder bekende lokale ingrediënten. Op deze manier proberen we de aandacht te vestigen voor het ‘goud’ wat we in handen hebben en zet ons aan tot denken: hoe kunnen we deze schat behouden?” aldus eventmanager Valerie Jongeneel. Henk Pilat “Met de conferentie wordt het startschot gegeven om Waddengastronomie blijvend op een hoger plan te krijgen en beter te promoten”.

Een dag later – op vrijdag 18 mei – komen de ministers van de drie waddenzeelanden Denemarken, Duitsland en Nederland in Leeuwarden bijeen voor de vierjaarlijkse trilaterale regeringsconferentie. Op deze dag worden nieuwe internationale afspraken over het beheer van de Waddenzee gemaakt.