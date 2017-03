(tekst: persbericht)

Website BeeldbankFriesland gelanceerd

Deze week is de website BeeldbankFriesland gelanceerd door DeeEnAa, Online City- en Regiomarketing te Joure. BeeldbankFriesland bevat vele tienduizenden foto’s van Friesland en omstreken. Deze foto’s zijn gemaakt door een groeiend aantal enthousiaste professionele, semiprofessionele en hobby fotografen met een passie voor Friesland.

Iedereen die van fotograferen houdt is welkom om foto’s aan BeeldbankFriesland toe te voegen. Het enige wat daarvoor nodig is een inlogcode, een serieuze intentie en een passie voor Friesland.

BeeldbankFriesland bevat vooral veel foto’s van de Friese dorpen en steden, maar ook van landschap, monumentale gebouwen, interieurs, watersport en evenementen zoals het Skûtsjesilen. Daarnaast bevat de beeldbank een collectie van ruim 18.000 oude ansichten.

BeeldbankFriesland maakt deel uit van een reeks van websites die tot doel hebben om Friesland nationaal en internationaal te promoten. Zo worden de gepubliceerde foto’s gebruikt op de website van het cultuurhistorisch en toeristisch platform FrieslandWonderland en gelieerde websites zoals ToeristenkaartFriesland en FrieslandAgenda maar ook websites van toeristische bedrijven zoals groepsaccommodaties, hotels en campings.

Met deze publieke platforms wil DeeEnAa de promotie van Friesland een duw in de goede richting geven. De websites van DeeEnAa zijn er namelijk vanaf de start in 2006 op ingericht om andere websites te versterken met mooie en interessante informatie over Friesland.

De nieuwe BeeldbankFriesland website zal hierop geen uitzondering zijn. Bauke Folkertsma van DeeEnAa ziet een situatie waarin de prachtige foto’s van de beeldbank, afkomstig van tientallen fotografen, uiteindelijk via de beeldbank hun weg zullen vinden naar websites in de toeristische sector. Geheel volgens de regels van het auteursrecht en met verdienste voor de fotograaf.

Geïnteresseerde fotografen kunnen via het mailadres info@beeldbankfriesland.nl informatie of een inlogcode aanvragen.