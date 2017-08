(tekst: Groene Ster Duurzaam)

Het festival Psy-Fi 2017 in de Groene Ster is al weer ruim een week verleden tijd. De Groene Ster ziet er op dit ogenblik behoorlijk uitgewoond uit. De grote grasweiden bij de drie strandjes zullen weer helemaal opgelapt moeten worden. Op die locaties hebben de podia gestaan en daar is geen sprietje gras meer te zien. Daar is de aarde ook behoorlijk omgewoeld door al dat zware materieel dat gebruikt is tijdens de afbouw van het festival. De grond zal geëgaliseerd moeten worden, gefreesd, ingezaaid en gewalst. Of het gras uiteindelijk zal aantrekken is nog maar helemaal de vraag. De grond is door al die festivals behoorlijk verschraald en verdicht hetgeen ook weer wateroverlast in de hand zal werken.

Ook het gebied waar de marktkraampjes en standhouders hebben gestaan is behoorlijk aangetast met vele grote kale plekken en zal moeten worden hersteld.

Een foto-impressie hoe de Groene Ster erbij ligt 1 week na Psy-Fi festival editie 2017.

Analyse klachten Psy-Fi 2017