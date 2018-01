(tekst: persbericht van Stichting Vrije Recreatie)

NEDERLANDERS STEEDS VAKER OP VAKANTIE

Meerkerk. Een onderzoek van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC) meldt over 2017 een stijging van het aantal vakanties met 3 procent; naar het buitenland zelfs 7 procent.

Ook de Stichting Vrije Recreatie (SVR) constateerde zoals elk jaar ook nu weer een stijging van het aantal overnachtingen en, hoewel het NBTC van vooral meer reizen naar het buitenland spreekt, was dit voor de SVR niet zo duidelijk merkbaar. Het stijgingspercentage van 3 procent gold voor de SVR zowel voor haar campings in Nederland als in het buitenland. Het totaal aantal overnachtingen bij de SVR-boer bedroeg in 2017 maar liefst 11 miljoen. Wel duidelijk merkbaar was het grote aantal jongere gezinnen die hun vertier zoeken en vinden bij de SVR-kampeerboer.

Ook voor het aankomend vakantieseizoen verwacht de SVR weer een grote toeloop van recreanten.

Dit zijn vooral recreanten, donateurs van de SVR, die een vakantie op het platteland verkiezen boven een verblijf op de grote commerciële campings of bungalowparken.

De SVR – met 125.000 donateurgezinnen (volgens de SVR zo’n 400.000 recreanten) – baseert deze verwachting op de, al direct na het seizoen 2017 ontvangen verlengingen van het donateurschap en de vele nieuwe aanmeldingen al in dit nieuwe jaar.

SVR-vakanties voor jong en oud

De kampeerboeren van de Stichting Vrije Recreatie zijn zich dan ook al druk aan het voorbereiden om hun gasten straks te kunnen verwelkomen op hun vaak eenvoudige, maar tiptop camping voor jong en oud.

Om nog meer recreanten in de gelegenheid te stellen een kijkje te komen nemen in de keuken van de SVR-kampeerboeren worden ook dit jaar weer de traditionele SVR-Vakantiebeurzen georganiseerd onder het motto “Zoek je eigen kampeerboer en -boerin uit.”

Deze beurzen, waar in januari en februari circa 350 kampeerboeren met hun boerinnen uit binnen- en buitenland hun camping presenteren en waar gemiddeld zo’n acht- tot tienduizend bezoekers komen, worden dit jaar gehouden op de volgende zaterdagen:

27 januari: Evenementenhal, Hardenberg – 3 februari: WTC Expo, Leeuwarden – 17 februari Brabanthallen, ’s-Hertogenbosch en 24 februari, Expo Haarlemmermeer, Vijfhuizen.

Gratis toegang voor donateurs, andere bezoekers € 5.00, kinderen gratis. Voor iedereen gratis parkeren.