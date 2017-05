(tekst: persbericht)

Zet ‘m in de agenda: elke derde donderdag van de maand is het 2018-café

LF2018 werkt hard aan het rondmaken van het programma en voordat we onze kalender presenteren, op 5 oktober, willen we laten zien in welke fase wij nu beland zijn. ,,Daarom organiseren we voortaan maandelijks een publieke babbel en een borrel op wisselende locaties. Iedereen is welkom”, zegt Haike Visscher, verantwoordelijk voor de Friese LF2018-campagne.

Het 2018-café is elke derde donderdag van de maand en begint om 17.00 uur. ,,Bij voorkeur wisselen we steeds van locatie. In Leeuwarden en ook erbuiten.”

De aftrap van het 2018-café wordt op 18 mei gemaakt door de programmamakers Sjoerd Bootsma en Claudia Woolgar, Oeds Westerhof en Marije Jansen (hoofd marketing en communicatie). Zij vertellen ‘het verhaal’ over Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Waarom koos de Europese jury voor ons? Wat is de hoofdzaak van het project en hoe komen de verschillende verhaallijnen straks aan bod in de evenementen? En hoe willen we dat onze provincie er in 2030 uitziet?

De eerste ‘DonderdagMiddagBorrel’ van LF2018 praat u bij. ,,En het eerste drankje krijgt u van ons”, zegt Haike. Iedereen is dus van harte welkom. Paddy O’Ryan is gevestigd aan de Tweebaksmarkt 49 in Leeuwarden.

De volgende DoMiBo’s zijn op 15 juni, 20 juli, 14 september, 19 oktober, 16 november, 21 december