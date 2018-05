(Van een medewerker)

Bé de Winter is lid van het dagelijks bestuur van het Waterschap Fryslân. Hij is zelfs 1e loco-dijkgraaf. De Winter was tussen 2003 en 2012 wethouder van de gemeente Skarsterlân voor het CDA. Nu dus vooraanstaand bestuurder bij het Waterschap.

De Winter is ook nog aan de slag binnen de Transitium Groep, als coach van voormalige bestuurders. En bestuursadviseur bij de Gebruikersvereniging van de Antea Group.

Een druk bezet man, zo te zien.

Dinsdag was in de vergadering van Waterschap Fryslân de achterstand bij het opleggen van aanslagen aan de orde, waar nogal wat ophef over is ontstaan. Die aanslagen worden centraal geïnd door het Noordelijk Belasting Kantoor (NBK), een enkele jaren geleden opgerichte in Groningen gevestigde organisatie. De problemen bij het opleggen van de aanslagen zouden te wijten zijn aan de aanschaf van een nieuw systeem door het NBK.

Waterschapsbestuurder De Winter verklaarde dat het NBK er alles aan heeft gedaan om de problemen zo snel mogelijk op te lossen.

De Winter praat nogal voor eigen parochie. Het blijkt namelijk dat de Winter zelf bestuurslid is van het NBK. En daarmee zowel mee verantwoordelijk voor de aanschaf van dat nieuwe systeem, als voor de slechte voorlichting aan de burgers.

Dat geeft aan, dat een combinatie van functies zoals De Winter hier heeft ongewenst mag worden genoemd. Een dubbelrol. Het is niet meer uit elkaar te houden waar De Winter in dit geval de belangen van het Waterschap behartigt en waar de belangen van het NBK. En wat de burger van het Waterschap heeft te verwachten.

De (schijn van) belangenverstrengeling moet vermeden worden.

We zijn benieuwd of het algemeen bestuur van het Waterschap het opbrengt om hier orde op zaken te stellen.

