Waterpeil omhoog voor redden van het Friese veen

Fryslân zakt en daarom gaan de lage waterpeilen in de polders omhoog. In de jaren 2020 tot 2030 wordt er 25 miljoen euro gestoken in behoud van het bedreigde Friese veenweidegebied.

Door Bert de Jong

Van het Friese veenweidegebied blijft steeds minder over. De schatting is dat in een halve eeuw tijd een kwart van het veen verloren is gegaan. Het proces gaat nog een tijd door: uiteindelijk kan de helft van de veenweiden nog behouden blijven. Oxidatie en klink zijn de boosdoeners. Los van het verdwijnen van het veen, heeft de oxidatie ook uitstoot van broeikasgassen tot gevolg. Het is geen kattenpis: het is vergelijkbaar met de uitstoot van 2 miljoen auto’s.

