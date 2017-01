(tekst: Vrij Baan!)

Zaterdag 14 januari heeft de Drachtsterweg last van wateroverlast gehad door een kleine lekkage in het bovenste deel van een damwandkuip. Tijdens het volpompen van de bouwkuip met water is een beperkte hoeveelheid water weggelekt naar de Drachtsterweg waardoor er op een deel van de weg water is komen te staan.

Hierop werd besloten het verkeer tijdelijk om de leiden en het probleem meteen te verhelpen. Er is geen sprake van verzakking of technische problemen, maar van pech. Hetgeen helaas weer tot overlast geleid heeft voor de omgeving. Er is vannacht doorgewerkt om de lekkage te dichten. Rond 7:00 ging de Drachtsterweg weer open voor verkeer.