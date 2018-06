Samen in het Wetenschapscafé

Het Wetenschapscafé, dinsdag 26 juni in het Oranje Bierhuis met Jouke de Vries en Caspar van den Berg komt net op tijd. De dag er na vergaderen de gemeenten in Maastricht op een Algemene Ledenvergadering van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten). Het bestuur van de VNG ligt zwaar onder vuur. In Binnenlands Bestuur – het blad dat niet in de openbare bibliotheek in Leeuwarden is te vinden, heeft De Vries daar al iets aan gedaan?, zoals Liwwadders eerder vroeg – is het akkoord dat werd gesloten met het rijk over het zogenaamde IBP (Inter Bestuurlijk Programma) gekraakt.

Jan Verhagen – de financiële specialist van Binnenlands Bestuur – wijst sarcastisch op het woord ‘samen’ dat volgens hem 302 keer voorkomt in het IBP, en ‘gezamenlijk’ staat er 90 keer in. In overheidsland heeft de samen-ziekte inmiddels de proporties van een epidemie aangenomen.

Binnenlands Bestuur van 8 juni veegt de vloer aan met het akkoord. De afspraken zouden inhouden dat gemeenten door het akkoord 1,4 miljard euro extra krijgen. Verhagen: “En de VNG noemt het een enorm financieel winstpunt van het IBP dat het accres uit het regeerakkoord in ”stand is gebleven en dat de gemeenten het vrij mogen besteden. Daarmee bevestigt de VNG het beeld van een ‘cadeau’ aan de gemeenten. Dat is niet terecht. Immers, de vrije besteedbaarheid van het gemeentefonds staat in de wet….” De VNG heeft volgens Verhagen niets binnengehaald.

Tegenover een eenmalige 100 miljoen staat een lange lijst van door het rijk veroorzaakte kosten waarvoor de gemeenten afzien van compensatie als ze instemmen met het IBP. De VNG is er ook niet in geslaagd een aantal andere wensen voor deze kabinetsperiode af te spreken, zoals een ruimer lokaal belastinggebied en het schrappen van bijna 600 miljoen euro per jaar van verdere kortingen op het gemeentefonds.

Verhagen: “Maar weinig gemeenten hebben geld om ‘samen’ uitvoering te geven aan de ‘gezamenlijke‘ prioriteiten van het IBP. Daarmee wordt het hele IBP en de uitwerking daarvan een romantische droom: mooi maar in de praktijk onbereikbaar. “

Een mooi voorbeeld van het bedrieglijke karakter van de wijdverbreide ideologie, waarin het ophemelen van ‘samen’ tegenstellingen moet verhullen. Zodat realistisch beleid niet meer tot stand komt.

Wat vinden onze experts De Vries en Van den Berg hiervan? Wat adviseren zij de gemeenten, voor of tegen het IBP?

Lees ook: Alweer twee verse vragen voor Caspar van den Berg en Jouke de Vries