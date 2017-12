Normaal gesproken ruikt het Eerste Kamerlid Joop Atsma camera’s op honderd meter afstand. Hij is nooit te beroerd om zijn zegje ergens over te geven. Een Atsma’tje is in Den Haag een synoniem voor zomer nieuws. Want zelfs in een nieuwsluwe periode wist Atsma de camera’s op zich gericht te krijgen.

Opmerkelijk was het dan ook dat Atsma onlangs weinig voelde voor een stukje in de krant, zoals zaterdag bleek uit een kort interview in de Leeuwarder Courant. Atsma, die aan de tand werd gevoeld over de gevolgen van de uitbreiding van vliegveld Lelystad, liet deze beker graag aan zich voorbijgaan. Want wat had hij te melden? De oud-staatssecretaris van Infrastructuur had weinig positiefs voor Friesland te melden. Integendeel. Aan het vliegen kan volgens hem geen halt worden toegeroepen en als het aan hem ligt, dan wordt er niet alleen vanaf Lelystad extra hinderlijk gevlogen, met alle nadelige gevolgen voor het zuidelijke deel van de provincie Friesland, maar ook extra vanaf vliegbasis Leeuwarden. Het militaire vliegverkeer zou weggehaald moeten worden van vliegbasis Eindhoven en overgebracht naar Leeuwarden, aldus Atsma. ‘Dat jout op Eindhoven romte foar de boargerloftfeart’, aldus Atsma in de LC. Hij ziet duidelijk geen heil in beperkingen voor de vakantievluchten.

Met het milieu heeft de oud-staatssecretaris nooit veel opgehad, getuige de ‘prijs’ die hij eens kreeg van een groep kritische milieubewegingen. Dat de oud pr-man ook geen trek meer heeft in de camera, geeft te denken. We hadden al een Hans Alders die bij burgers in vlieggebieden inmiddels bekend staat als de loopjongen met de valse cijfers, nu kunnen we daar Joop Atsma aan toevoegen. Friesland moet nu echt op zijn hoede zijn.

Andries Veldman